Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР, — ЗМІ

За даними журналістів, потужність установки становить 2,6% від загальної річної переробки нафти РФ на рік.

У ніч на вівторок, 2 квітня, в Татарстані пролунали вибухи. Так, українські дрони атакували місцевий НПЗ. Це була спільна операція СБУ та ГУР. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

За даними видання, безпілотник влучив в установку первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі. У результаті на місці події виникла пожежа.

"Нічний "хлопок" на НПЗ у Татарстані — це спільна операція СБУ і ГУР", — розповів співрозмовник агентства у вівторок.

Згідно з даними джерела, потужність установки оцінюється у 8 мільйонів тонн нафти, що становить приблизно 2,6% від загального обсягу щорічної переробки нафти в Росії. Також за його інформацією, цей завод входить до числа п'яти найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Крім того, у виданні заявили, що, за даними джерела, подібні атаки на енергетичну промисловість РФ продовжаться.

"Щоб у РФ було менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми будемо і далі перекривати кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів у військовий бюджет Росії", — підсумувало джерело.

Нагадаємо, джерела Фокуса в спецслужбах підтвердили, що атака безпілотників на об'єкти в Татарстані — це спецоперація ГУР Міноборони. Однією з цілей було підприємство, на якому збирають дрони-камікадзе "Шахед".