Покриє вартість 180 тисяч снарядів: Німеччина надасть 576 мільйонів євро на чеську ініціативу

Учасники війни інтенсивно використовують артилерію, щоб утримувати переважно статичні, вже закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Німеччина за чеською ініціативою підтримає Україну 180 тис. артилерійських снарядів. Про це повідомляє Reuters.

Німецька влада пояснює внесок у чеський план закупівлі боєприпасів для України. Міністерство оборони наголосило на тому, що надасть 576 мільйонів євро (618 мільйонів доларів).

Найгострішою потребою для України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії стали артилерійські боєприпаси, які закінчуються. Як зазначається, учасники війни інтенсивно використовують артилерію, щоб утримувати переважно статичні, вже закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, минулого місяця оголосив стосовно надання Україні відповідного пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо снарядів. Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро.

Більше країн приєдналися до чеської ініціативи щодо постачання сотень тисяч патронів для України з-за меж Європи.

Ініціатива Чехії для постачання снарядів до України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що представникам його держави вдалося знайти 800 тисяч боєприпасів для України. Зі слів політика, він дізнався, звідки можна постачати снаряди для артилерійських систем, які допоможуть нашим військам на полі бою в боротьбі з російськими загарбниками. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

До ініціативи доєдналися інші держави. Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Литва доєдналася до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України та надасть 35 млн євро. Прем’єрка країни Інґріда Шимоніте наголосила на тому, що спільні зусилля дозволять перемогти Росію.

Португалія надасть €100 млн для закупівлі боєприпасів для України. У Міноборони заявили, що кошти нададуть на снаряди для артилерії великого калібру.

Нагадаємо, 2 квітня керівник МЗС Дмитро Кулеба закликав Нідерланди надати Patriot. Він поінформував нідерландських представників стосовно посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням окупантами балістичних ракет.