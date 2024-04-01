ЗСУ можуть не втримати нинішню лінію фронту: в естонській розвідці назвали причини

Окупанти утримують ініціативу й темпи наступу на різних ділянках фронту, тоді як українські бійці перебувають у стратегічній обороні. ЗСУ не вистачає систем протиповітряної оборони та артилерійських снарядів, розповів полковник Янно Мярк.

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Збройним силам України складно утримувати нинішню лінію фронту через затримки західної військової допомоги. Про це повідомив заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи, полковник Янно Мярк у передачі "Українська студія", передає ERR.

Він зауважив, що росіяни утримують ініціативу й темпи наступу на різних ділянках фронту, тоді як українці перебувають у стратегічній обороні. За словами Мярка, ЗСУ не вистачає систем ППО й артилерійських снарядів.

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Янно Мярк наголосив, що Україні також потрібні системи ППО в тилу для захисту населених пунктів та критичної інфраструктури. У результаті військові будуть змушені скоротити протяжність фронту, якщо не надійде військова допомога США. Адже утримувати нинішню лінію з наявними ресурсами складно.

"Росія, безумовно, намагається скористатися деяким застоєм чи невизначеністю щодо західної військової допомоги", — сказав Янно Марк.

Чи підуть ЗС РФ у наступ: думку полковника

Військовий зазначив, що важко оцінити, чи відбудеться насправді новий наступ ЗС РФ. Противник щомісяця мобілізує у середньому 30 тисяч людей. Проте сили окупантів не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащенні, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Він вважає, що військо РФ здатне підтримувати нинішні темпи наступу та розпочали новий, проте "оцінити ймовірність цього досить складно".

Нагадаємо, 1 квітня генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що противник не може скористатися захопленням Авдіївки Донецької області через відсутність необхідних спроможностей. За його словами, росіяни втратили багато досвідчених сержантів і офіцерів.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 31 березня повідомили, що РФ може піти в наступ наприкінці весни чи влітку. Експерти вважають, що росіяни можуть почати узгоджений широкомасштабний наступ лише на одному оперативному напрямку.