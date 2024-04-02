Гендиректор заводу РФ з виробництва крилатих ракет отримав підозру, — СБУ

Гендиректор заводу, на якому виробляють ракети типу Х-101, якими зруйнували будинок в Умані 28 квітня 2023 року та в якому загинуло 23 українці, підозрюється у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу та повідомила про підозру Сергію Богатікову – генеральному директору російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга". Крилаті ракети саме з цього заводу бомблять українські міста та цивільну інфраструктуру. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ. Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які рашисти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним військам підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку "вдячність президента РФ".

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави", — наголосили у пресслужбі.

СБУ повідомила про підозру Сергію Богатікову Фото: СБУ

Нагадаємо, 2 квітня Служба безпеки України затримала у Херсоні чотирьох агентів російських спецслужб, які збирали та передавали ворогу інформацію про базування Збройних сил України та розташування українських військових підрозділів. Двоє з них виявились водіями маршруток, ще двоє — диспетчерами автопарків.

У цей же день правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками Збройних сил України поблизу Кривого Рогу, відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ та передавали усю необхідну інформацію кураторам з російських спецслужб.