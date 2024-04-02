Допомога США Україні: спікер Джонсон хоче проштовхнути нову сумнівну схему, - Politico

Зараз Майк Джонсон вивчає інші варіанти прийняття пакету допомоги від США, але вони не подобаються демократам і недостатні для республіканців.

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон має намір запропонувати нову схему, яка повинна переконати представників Республіканської партії зрештою проголосувати за новий пакет військової допомоги. Про це йде мова у матеріалі видання Politico.

Зазначається, що цього разу політик має намір пов’язати це питання зі скасуванням заборони на експорт природного газу зі США, яку запровадила адміністрація Джо Байдена.

"Якби республіканці могли сказати, що домоглися поступки, яка здатна підірвати кліматичну програму Байдена, то перед проведенням виборів у них було б рідкісне об’єднуюче послання. Завдяки збільшенню експорту природного газу США Республіканська партія буде стверджувати, що їх вдалося домогтися прогресу в протистоянні Росії", – йдеться у публікації.

Також у матеріалі зазначається, що ця ідея Джонсона зараз сприймається як недостатньо сильний аргумент, завдяки якому радикальні консерватори-республіканці голосували за виділення грошей Україні. Тому зараз Республіканська партія все ще не визначилася, на яких умовах вона буде голосувати за нову програму військових поставок.

Крім того, відомо, що Джонсон вивчає інші варіанти, аби надання допомоги Україні стало приємнішим для його соратників. Проте, на думку авторів статті, за це не мають наміру голосувати вже демократи.

Нагадаємо, що соратник Дональда Трампа спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон нарешті готовий винести на голосування законопроєкт про військову допомогу Україні. Зараз він шукає зручну формулу для цього.. Водночас демократи, голоси яких також потрібні для результативного голосування, обурені спробами Джонсона змінити формат надання допомоги. Серед іншого вони розкритикували ідею щодо надання допомоги в кредит.

Нагадаємо, що 14 березня Майк Джонсон запропонував надати допомогу Україні у вигляді позики. Також він не виключив можливості конфіскації російських активів.

Водночас 28 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що у більшості випадків 75–80% всіх коштів, які виділяє Вашингтон Києву, залишаються в самих Сполучених Штатах Америки.