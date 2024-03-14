"Не залишимо Україну з порожніми руками": як у Конгресі запропонували допомогти Києву

Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував розглянути законопроєкт, який дасть змогу направити пакет військової допомоги Україні у вигляді позики. Також не виключено, що російські активи на суму $300 млрд буде конфісковано.

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Спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Палата представників скерує до Сенату законопроєкт про підтримку України, який суттєво відрізнятиметься від пакета зовнішньої допомоги в розмірі 95 млрд доларів. Документ передбачатиме військову допомогу у формі кредиту або ленд-лізу. Про це 14 березня повідомило видання The Hill.

Зокрема, Джонсон на зустрічі з сенаторами-республіканцями висунув ідею, згідно з якою США мають надавати подальшу військову допомогу Україні не безоплатно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом, щоб американські платники податків не викладали десятки мільярдів доларів без будь-яких очікувань повернення.

Крім того, за словами сенаторів, Джонсон запропонував включити до законопроєкту щось подібне до закону REPO for Ukrainians Act, автором якого є республіканець Майк Маккол. Проєкт передбачає конфіскацію російських активів і внесення коштів від ліквідованого майна до Фонду підтримки України.

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Тим часом спікер не уточнив, чи буде умовою такого законопроєкту щодо України реалізація жорстких реформ прикордонної безпеки з формулюванням "Remain in Mexico", яка зустріне опір з боку демократів Сенату.

"У мене було відчуття, що після розгляду законопроєктів про асигнування вони звернуться до цього питання, і було кілька пропозицій. Одна з них пов'язана з конфіскацією російських активів на суму 300 мільярдів доларів, і я вважаю, що це чудова ідея", — сказав сенатор Джон Корнін, коментуючи ініціативу.

Політик додав, що він "доволі оптимістично" налаштований щодо того, що Палата представників усе ж таки спрямує пакет допомоги Україні в Сенат.

"Я чув, як спікер сказав: "Ми не залишимо Україну з порожніми руками" або щось у цьому роді", — сказав Корнін.

Сенатор Кевін Крамер, який також був присутній на зустрічі, сказав, що спікер чітко заявив про те, що він хотів би ухвалити програму ленд-лізу і закон про арешт російських активів для оплати фонду підтримки України.

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Нагадаємо, останні розмови про ленд-ліз для України велися влітку минулого року. Тоді посол України в США Оксана Маркарова в ефірі "Радіо Свобода" розповіла, що наприкінці вересня завершується дія законопроєкту про ленд-ліз. При цьому вона зазначила, що в Палаті представників роботу над продовженням законопроєкту вже завершено, і українська сторона працює з цього питання з Сенатом.