Українські дипломати обіцяють продовження американського ленд-лізу для України

Посол Оксана Маркарова обіцяє, що дипломати зроблять усе, щоб ленд-ліз надалі працював, а в держбюджеті США на 2024 рік заклали більше коштів для Києва.

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Українська влада працює над продовженням Сполученими Штатами Америки дії закону про ленд-ліз для України після вересня, хоча поставки зброї за цією програмою досі не здійснювалися. Посол України в США Оксана Маркарова в ефірі "Радіо Свобода" розповіла, що наприкінці вересня завершується дія законопроєкту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо.

Дипломатка зазначила, що у Палаті представників робота над продовженням законопроєкту вже завершена, наразі українська сторона працює з Сенатом.

"Сподіваємося, нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важлива – важливо, щоб вона також залишалася можливою", — зазначила Маркарова.

Посол України в США також додала, що "йде комплексна робота" з американськими партнерами по всіх напрямках. Зокрема, ведеться робота з Конгресом над тим, щоб у держбюджеті США на 2024 рік було передбачено більше коштів для України.

"Тому вже зараз дуже активно працюємо з Конгресом над майбутнім бюджетом, над збільшенням і додатковими бюджетними коштами для України на 2024 рік, а це фактично календарний рік з 1 жовтня", — зазначила дипломат.

Ленд-ліз – це державна програма США з постачання зброї та стратегічних матеріалів союзникам, що діяла у роки Другої світової війни й вже понад рік діє для України через вторгнення РФ. 28 квітня 2022 року Палата представників Конгресу США проголосувала за надання ленд-лізу для України. 9 травня "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні" підписав президент США Джо Байден.

Закон про ленд-ліз набув чинності 1 жовтня 2022 року. Документом передбачений дозвіл США на передачу Україні військової техніки в оренду або в лізинг відповідно до спрощених процедур експортного контролю. Закон передбачає надання Україні літаків, гелікоптерів, танків, безпілотників та багатьох інших озброєнь виробництва США.

19 грудня 2022 року речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що США на той момент не використовували механізм ленд-лізу для передачі Україні військової допомоги. Озброєння надається за іншими програмами військової допомоги.

11 квітня 2023 року видання Politico повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена все ще не запустила програму ленд-ліз для України. У Білому домі зазначили, що через наявність двопартійної підтримки Києва та постійного виділення коштів Конгресом, необхідність задіювати програму відсутня.