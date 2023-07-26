Украинские дипломаты обещают продление американского ленд-лиза для Украины

Посол Оксана Маркарова обещает, что дипломаты сделают все, чтобы ленд-лиз в дальнейшем работал, а в госбюджете США на 2024 год заложили больше средств для Киева.

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Украинская власть работает над продлением Соединенными Штатами Америки действия закона о ленд-лизе для Украины после сентября, хотя поставки оружия по этой программе до сих пор не осуществлялись. Посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода" рассказала, что в конце сентября завершается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем.

Дипломат отметила, что в Палате представителей работа над продолжением законопроекта уже завершена, сейчас украинская сторона работает с Сенатом.

"Надеемся, нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам грантовые средства в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то или задержки, или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важна — важно, чтобы она также оставалась возможной", — отметила Маркарова.

Посол Украины в США также добавила, что "идет комплексная работа" с американскими партнерами по всем направлениям. В частности, ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины.

"Поэтому уже сейчас очень активно работаем с Конгрессом над будущим бюджетом, над увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября", — отметила дипломат.

Ленд-лиз — это государственная программа США по поставке оружия и стратегических материалов союзникам, которая действовала в годы Второй мировой войны и уже более года действует для Украины из-за вторжения РФ. 28 апреля 2022 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление ленд-лиза для Украины. 9 мая "Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине" подписал президент США Джо Байден.

Закон о ленд-лизе вступил в силу 1 октября 2022 года. Документом предусмотрено разрешение США на передачу Украине военной техники в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля. Закон предусматривает предоставление Украине самолетов, вертолетов, танков, беспилотников и многих других вооружений производства США.

19 декабря 2022 года спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что США на тот момент не использовали механизм ленд-лиза для передачи Украине военной помощи. Вооружение предоставляется по другим программам военной помощи.

11 апреля 2023 года издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена все еще не запустила программу ленд-лиз для Украины. В Белом доме отметили, что из-за наличия двухпартийной поддержки Киева и постоянного выделения средств Конгрессом, необходимость задействовать программу отсутствует.