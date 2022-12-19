Украина не получала от США оружия по ленд-лизу: в МИД назвали причину

Киев получает оборонную помощь от Вашингтона и партнеров по НАТО бесплатно по трем программам. Ленд-лиз предусматривает отправку американского вооружения на условиях аренды или лизинга

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США не использовали механизм ленд-лиза для передачи Украине военной помощи. Вооружение идет по другим программам, сказал в комментарии hromadske спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Принцип ленд-лиза состоит в передаче американского оружия на условиях аренды или лизинга.

Преимущества ленд-лиза, по словам спикера МИД, заключаются в скорости принятия решений администрацией президента США без лишней бюрократии и необходимости голосования за каждый пакет в Конгрессе. Но объемы поставок вооружения при ленд-лизе напрямую зависят от финансовых возможностей Украины.

[ + – ] Украина получает оборонную помощь на безвозмездной основе по трем американским программам Фото: Генштаб ВСУ

США на данном этапе войны предоставляют Украине военную помощь за счет своего бюджета.

"Недостаточный размер помощи Украине или ее неэффективность будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира", — подчеркнул он.

По словам Николенко, в рамках американского закона о дополнительных ассигнованиях Украина получает оборонную помощь на безвозмездной основе по трем программам:

инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF),

пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

Все указанные программы не требуют финансовой отдачи от Украины. Американская сторона, как указал дипломат, была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран.

"Совместными дипломатическими усилиями удалось мобилизовать предоставление Украине от НАТО и других партнеров оружия на 40 миллиардов долларов", — заметил Николенко.

Из данной суммы более 19,3 миллиарда долларов поступило США. МИД Украины вместе с другими госорганами работают над получением от союзников помощи для лучшей защиты от угроз с воздуха, заключил он.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины 9 мая. Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил о первых поставках оружия по ленд-лизу через 2-3 недели.

В августе Белый дом заявил, что поставки американского вооружения в Украину идут по программам, которые не требуют возврата денег.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев ранее жаловался на поставки Украине западного оружия. Он уверен, что следующим шагом будет поставка современных танков Abrams и Leopard.