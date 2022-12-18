Следующими будут танки "Леопарды" и "Абрамсы": в РФ опасаются поставок оружия Украине

По словам российского генерала Андрея Гурулева, России приходится "догонять" Украину и обороняться. Все начиналось с касок и бронежилетов, затем пошло стрелковое оружие, боеприпасы, гаубицы, РСЗО HIMARS, а сейчас — ЗРК Patriot.

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Российский военачальник и депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем недавнем выступлении на телевидении посетовал на поставки оружия Украине западными странами и признал, что в этом отношении РФ приходится "догонять и обороняться". Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Фрэнсис Скар.

Бывший российский военный вкратце перечислил поставки западных вооружений Украине за 2022 год.

По его словам, все начиналось с касок и бронежилетов, затем пошло стрелковое оружие, боеприпасы, гаубицы, РСЗО HIMARS, а сейчас — ЗРК Patriot.

[ + – ] Российский генерал — о поставках оружия Украине

"Следующими будут танки "Абрамсы", "Леопарды" — без разницы, все равно все это будет. Будет все это! — подчеркнул Гурулев. — И, к сожалению, мы в этом вопросе догоняем, мы обороняемся. Мы ждем, когда опять что-то привезут и как с этим бороться".

"Даже если у Западной Европы не будет хватать оружия, американцы поставят столько, сколько необходимо. Денег они тоже напечатают — для них это не проблема", — отметил экс-военный.

[ + – ] Партия западных вооружений для ВСУ

Удары по энергетической инфраструктуре

Гурулев заявил, что тыловая база Украины — вся территория НАТО, и также призвал к полному уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

"И когда мы говорим, что сегодня надо там бомбить энергетическую инфраструктуру — да, надо до конца добить, чтобы не ломать голову. Вместе с железнодорожным там, со всем остальным", — заявил он.

Напомним, что благодаря трофеям Украина стала одним из главных операторов танков Т-90 в мире. По данным военного эксперта Александра Коваленко, известно о 14 трофейных танках Т-90, которые находятся на вооружении ВСУ и еще двух модификациях "М".

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты готовят Мелитополь к уличным боям. В центре городской территории появились бетонные заграждения. По словам мэра города Ивана Федорова, ВС РФ расставляют заграждения посреди центральных улиц и жилых кварталов.