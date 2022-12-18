За счет трофеев Украина стала одним из основных операторов танков Т-90 в мире, — эксперт
По словам обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, известно о 14 трофейных танках Т-90 на вооружении ВСУ и минимум 2-х модификациях "М".
На вооружении ВСУ находится 14 трофейных танков Т-90 и, по меньшей мере, две модификации "М", таким образом Украина стала одним из основных операторов этой военной техники. Об этом в Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"На сегодняшний день известно о 14 трофейных танках Т-90 на вооружении ВСУ и минимум 2-х модификациях именно "М"", — говорится в сообщении.
Танков такого типа у Украины больше, чем, к примеру, у Туркменистана и Армении.
Эти разновидности танков стоят на вооружении многих мировых стран.
Страны-операторы танков Т-90:
- Азербайджан — 98
- Алжир — свыше 600
- Армения — 1
- Вьетнам — 64
- Индия — свыше 1100
- Ирак — 73
- Сирия — 30
- Туркменистан — 4
- Уганда — 44
Такие страны, как Египет, Индия и Кувейт планируют поставки сонет этих танков.
Напомним, что Украина запросила у Франции танки Leclerc. Речь идет об основном боевом танке Вооруженных сил Франции и ряда других стран. Это техника третьего поколения, которая разрабатывается и выпускается французской госкомпанией Nexter Systems. Кроме танков Украина запрашивает также гаубицы и боеприпасы.
Для выхода ВСУ на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года Украине нужны сотни танков, БМП и гаубиц, заявил главнокомандующий Валерий Залужный. Пока масштабные военные операции ВСУ не проводят из-за дефицита вооружений. Но один большой маневр "уже на подходе".
Ранее Фокус сообщал, что Украина договорилась со Словенией о поставках 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией. Речь идет о советских образцах Т-55, которые прошли масштабное обновление. У танка появилась пушка 105 мм, динамическая защита, а также улучшенная система управления огнем. К тому же, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и Fotona COMTOS-55.