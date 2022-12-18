За счет трофеев Украина стала одним из основных операторов танков Т-90 в мире, — эксперт

По словам обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, известно о 14 трофейных танках Т-90 на вооружении ВСУ и минимум 2-х модификациях "М".

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На вооружении ВСУ находится 14 трофейных танков Т-90 и, по меньшей мере, две модификации "М", таким образом Украина стала одним из основных операторов этой военной техники. Об этом в Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На сегодняшний день известно о 14 трофейных танках Т-90 на вооружении ВСУ и минимум 2-х модификациях именно "М"", — говорится в сообщении.

Танков такого типа у Украины больше, чем, к примеру, у Туркменистана и Армении.

Эти разновидности танков стоят на вооружении многих мировых стран.

Страны-операторы танков Т-90:

Азербайджан — 98

Алжир — свыше 600

Армения — 1

Вьетнам — 64

Индия — свыше 1100

Ирак — 73

Сирия — 30

Туркменистан — 4

Уганда — 44

Такие страны, как Египет, Индия и Кувейт планируют поставки сонет этих танков.

Напомним, что Украина запросила у Франции танки Leclerc. Речь идет об основном боевом танке Вооруженных сил Франции и ряда других стран. Это техника третьего поколения, которая разрабатывается и выпускается французской госкомпанией Nexter Systems. Кроме танков Украина запрашивает также гаубицы и боеприпасы.

Для выхода ВСУ на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года Украине нужны сотни танков, БМП и гаубиц, заявил главнокомандующий Валерий Залужный. Пока масштабные военные операции ВСУ не проводят из-за дефицита вооружений. Но один большой маневр "уже на подходе".

Ранее Фокус сообщал, что Украина договорилась со Словенией о поставках 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией. Речь идет о советских образцах Т-55, которые прошли масштабное обновление. У танка появилась пушка 105 мм, динамическая защита, а также улучшенная система управления огнем. К тому же, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и Fotona COMTOS-55.