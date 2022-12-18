За рахунок трофеїв Україна стала одним із основних операторів танків Т-90 у світі, — експерт

За словами оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, відомо про 14 трофейних танків Т-90 на озброєнні ЗСУ та мінімум 2-х модифікаціях "М".

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На озброєнні ЗСУ знаходиться 14 трофейних танків Т-90 і щонайменше дві модифікації "М", таким чином Україна стала одним із основних операторів цієї військової техніки. Про це у Telegram-каналі повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"На сьогодні відомо про 14 трофейних танків Т-90 на озброєнні ЗСУ та мінімум 2-х модифікаціях саме "М"", — йдеться в повідомленні.

Танків такого типу в України більше, ніж, наприклад, у Туркменістану та Вірменії.

Ці різновиди танків стоять на озброєнні багатьох країн світу.

Країни-оператори танків Т-90:

Азербайджан — 98

Алжир — понад 600

Вірменія — 1

В'єтнам — 64

Індія — понад 1100

Ірак — 73

Сирія — 30

Туркменістан — 4

Уганда — 44

Такі країни, як Єгипет, Індія та Кувейт планують постачання сонет цих танків.

Нагадаємо, що Україна запросила у Франції танки Leclerc. Йдеться про основний бойовий танк Збройних сил Франції та низка інших країн. Це техніка третього покоління, яка розробляється та випускається французькою держкомпанією Nexter Systems. Окрім танків Україна запитує також гаубиці та боєприпаси.

Для виходу ЗСУ на кордони станом на 23 лютого 2022 року Україні потрібні сотні танків, БМП та гаубиць, заявив головнокомандувач Валерій Залужний. Поки що масштабні військові операції ЗСУ не проводять через дефіцит озброєнь. Але один великий маневр "вже підході".

Раніше Фокус повідомляв, що Україна домовилася зі Словенією про постачання 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією. Йдеться про радянські зразки Т-55, які пройшли масштабне оновлення. У танка з'явилася гармата 105 мм, динамічний захист, а також покращена система керування вогнем. До того ж, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та Fotona COMTOS-55.