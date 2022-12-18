Наступними будуть танки "Леопарди" та "Абрамси": у РФ побоюються постачання зброї Україні

За словами російського генерала Андрія Гурулєва, Росії доводиться "наздоганяти" Україну та оборонятися. Все починалося з касок та бронежилетів, потім пішла стрілецька зброя, боєприпаси, гаубиці, РСЗВ HIMARS, а зараз — ЗРК Patriot.

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Російський воєначальник і депутат Держдуми Андрій Гурулєв у своєму недавньому виступі на телебаченні поскаржився на постачання зброї Україні західними країнами і визнав, що щодо цього РФ доводиться "наздоганяти і оборонятися". Про це у Twitter повідомив журналіст ВВС Френсіс Скар.

Колишній російський військовий коротко перерахував постачання західних озброєнь Україні за 2022 рік.

За його словами, все починалося з касок та бронежилетів, потім пішла стрілецька зброя, боєприпаси, гаубиці, РСЗВ HIMARS, а зараз — ЗРК Patriot.

[ + – ] Російський генерал — про постачання зброї Україні

"Наступними будуть танки "Абрамси", "Леопарди" — все одно все одно буде. Буде все це! — підкреслив Гурулєв. — І, на жаль, ми в цьому питанні наздоганяємо, ми обороняємося. Ми чекаємо, коли знову щось привезуть і як з цим боротися".

"Навіть якщо у Західної Європи не вистачатиме зброї, американці поставлять стільки, скільки необхідно. Грошей вони теж надрукують — для них це не проблема", — зазначив ексвійськовий.

[ + – ] Партія західних озброєнь для ЗСУ

Удари по енергетичній інфраструктурі

Гурулєв заявив, що тилова база України — вся територія НАТО, і також закликав до повного знищення української енергетичної інфраструктури.

"І коли ми говоримо, що сьогодні треба там бомбити енергетичну інфраструктуру — так, треба до кінця добити, щоб не ламати голову. Разом із залізничним там, з усім іншим", — заявив він.

Нагадаємо, що завдяки трофеям Україна стала одним із головних операторів танків Т-90 у світі. За даними військового експерта Олександра Коваленка, відомо про 14 трофейних танків Т-90, які знаходяться на озброєнні ЗСУ та ще дві модифікації "М".

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти готують Мелітополь до вуличних боїв. У центрі міської території з'явилися бетонні огорожі. За словами мера міста Івана Федорова, ЗС РФ розставляють загородження серед центральних вулиць та житлових кварталів.