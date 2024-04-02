Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на побудову бомбосховищ у школах

Найбільше коштів витратять у Донецькій та Запорізькій області. Крім того, 1 млрд грн виділяють на облаштування укриттів у медичних закладах.

Кабінет міністрів України на засіданні 2 квітня виділив додаткові 5,6 млрд грн за зведення фортифікаційних споруд, з них 2,5 млрд грн — на побудову надійних бомбосховищ у закладах освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів", — сказав Шмигаль.

Він уточнив, що ще 1 млрд грн Кабмін передбачив на облаштування укриттів у лікарнях.

Найбільше коштів піде на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій області — 1,1 млрд грн, понад 1 млрд грн — для Запорізької області, 1,5 млрд грн — для Сумщини, 300 млн грн — для Миколаївщини та 400 млн грн — для Херсонщини.

Крім того, Шмигаль подякував партнерам з Японії за підтримку.

"Від Японії через Світовий банк Україна отримала 70 млн доларів у межах проєкту HEAL Ukraine. Це кошти на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій. Вдячні японським друзям за лідерство в підтримці України", — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів України звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України. Колишня чиновниця подякувала за чотири роки спільної праці Дмитру Кулебі.

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