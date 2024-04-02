Як повноцінна бригада ЗС РФ: яких втрат завдали ворогу бійці 3-ї ОШБр під Авдіївкою у березні

Протягом місяця російські військові зазнавали великих втрат в особовому складі та військові техніці на Авдіївському напрямку. Українські бійці стирали ворога об міцну оборону своїх підрозділів, розповіли в 3-й ОШБр.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України завдали втрат російській армії у три тисячі окупантів протягом березня на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі 3-ї ОШБр у Telegram.

"Впродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів", — йдеться у повідомленні.

У 3-й ОШБр зазначили, що місяць боїв під Авдіївкою вартував росіянам втрат, які за кількістю дорівнюють повноцінній бригаді ЗС РФ, а саме:

1033 росіян вбитими;

1796 окупантів пораненими.

Ба більше, бійці ліквідували батальйонний контрольно-спостережний пункт, численну кількість військової техніки, а саме:

знищено 8 танків, пошкоджено — 11;

знищено 15 ББМ, пошкоджено — 8;

знищено 34 одиниці автотехніки, пошкоджено — 9;

знищено 14 мінометів, артилерії, пошкоджено — 26;

знищено 6 СПГ, АГС, ПТРК, пошкоджено — 3.

Також українці змогли посадити 453 російські FPV-дрони за допомогою РЕБ та знищили шість новітніх безпілотних літальних апаратів. Також було ліквідовано шість складів БК.

Нагадаємо, 1 квітня екскомандувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес повідомив, що російські військові не можуть повною мірою скористатися захопленням Авдіївки Донецької області. Він зауважив, що Росія має значні проблеми зі своїм військом.

Того ж дня у ЗМІ повідомили, що українські бійці відбили одну з наймасштабніших танкових атак біля Авдіївки. При штурмі ворог застосував 36 танків та 12 БМП, проте ЗСУ помітили ворожу колону та завдали потужного удару.