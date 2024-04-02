Кидали танки й розбігались: як проходив масштабний штурм ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що охоплені панікою російські окупанти намагались втекти з поля бою. З його слів, ворог і раніше влаштовував схожі "психічні атаки".

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Сили оборони відбили на Авдіївському напрямі один з найбільших танкових штурмів ЗС РФ. Деталями в ефірі телемарафону 2 квітня поділився офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Працювали наші сусіди більш активно за допомогою старшого начальника — я тут маю на увазі артилерію. Класика жанру. Тому що вся ця техніка, в першу чергу, важка бронетехніка, яка з’являється на полі бою, це перша мішень. Завжди концентрація уваги йде на те, що може проникнути в нашу оборону і має броню, захист. Тому туди концентруються всі-всі сили", — зазначив він.

Військовий підкреслив, що успішно відбитий танковий наступ — це результат майстерності українських оборонців.

"Працює артилерія, підіймаються дрони, які, в першу чергу, й виявляють противника. Потім противник панікує, тому що починаються прильоти. Наскільки мені відомо, вони реально кидали техніку і тікали з поля бою. Хоча вони героїчно завжди описують свої "подвиги", насправді все абсолютно навпаки", — розповів Цехоцький.

З його слів, дані піхоту, яка розбігається, поодиноко добивають. Техніку ж "допалюють" оператори FPV-дронів, щоб у ворога не було шансів її відремонтувати та застосовувати знову.

На запитання, чи можна вважати застосування важкої техніки ознакою підготовки наступу у травні-червні, офіцер відповів, що штурми під Авдіївкою відбувають щодня.

"Зараз вони там по 4-5 людей наступають. А до цього були випадки, коли вони підіймались в психічну атаку, скажімо, у двох напрямках: в одному місці залучали техніку (наприклад, район Первомайського — там до восьми одиниць було), а в той самий час група до 30 осіб наступала на Невельське. І йшли в повний зріст через поле, не зважаючи ні на що", — пояснив Цехоцький.

Нагадаємо, в ISW 31 березня проінформували, що напередодні під Авдіївкою був відбитий масований наступ ЗС РФ з застосуванням бронетехніки. Це була перша така атака з моменту захоплення міста. Повідомлялось, що Росія кинула в атаку 36 танків та 12 БМП.

У Forbes передавали, що ця танкова атака була однією з наймасштабніших за час повномасштабної війни. Силами оборони було знищено 12 ворожих танків та вісім БМП.