Кабмін дозволив деяким студентам виїжджати за кордон: нардеп назвав умови

За словами парламентарія Олексія Гончаренка, студенти-бакалаври певних профілів віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування.

Кабінет міністрів України дозволив студентам-бакалаврам віком від 18 до 22 років, а також студентам-магістрам медичного, фармацевтичного та ветеринарного профілів тимчасово виїжджати за кордон. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування", — написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Важливо зазначити, що йдеться про виїзд за межі України з метою стажування. Водночас деталі відповідної постанови Кабміну поки що невідомі — відповідний документ ще не опубліковано на офіційному порталі уряду.

Виїзд українських студентів за кордон

Студенти денної або дуальної форми навчання можуть розраховувати на відстрочку від призову. Однак, до цього моменту, відповідно до закону про мобілізацію, студентам українських та іноземних навчальних закладів віком від 18 років заборонено залишати Україну.

За словами юриста Владислава Юрчака, на початку повномасштабного вторгнення студенти могли залишати Україну, але, починаючи з 14 вересня 2022 року, через масові випадки зловживання серед чоловіків-студентів, які бажають залишити країну, уряд ввів заборону на виїзд студентів з України. Унаслідок цього студенти стали масово звертатися до суду, але, на думку Юрчака, єдина судова практика з цього питання відсутня.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що українець подав позов до суду проти прикордонника, який не випустив його з тестем за кордон. У ДПСУ пояснили, що підозрюють чоловіка з інвалідністю в допомозі громадянам залишати країну.