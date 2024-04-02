"Шахеди" частково зруйнували базу ФК "Дніпро-1": пошкоджено поля та манеж (фото)
За даними представників клубу, значно постраждав критий манеж, штучні поля, офісні та технічні приміщення. Пошкодження задокументували, надалі оцінять збитки та вартість ремонту.
Уночі 2 квітня під час обстрілу Дніпра російські дрони Shahed частково зруйнували тренувальну базу футбольного клубу "Дніпро-1", на якій тренуються футболісти української Прем'єр-ліги. Про це повідомляють на сторінці клубу у Facebook.
"Внаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область були руйнування тренувальної бази СК Дніпро-1. На щастя, обійшлося без жертв", — ідеться в публікації.
Зазначається, що суттєво зруйновано критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.
Представники клубу задокументували наслідки обстрілів, надалі оцінять вартість збитків і ремонтних робіт.
ФК "Дніпро-1" на сьогодні посідає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У нещодавньому турі внутрішньої першості дніпряни на виїзді переграли "Колос" і Ковалівки.
Нагадаємо, що минулої ночі російські війська атакували Україну ракетами Х-59 і ударними дронами Shahed. За інформацією Повітряних сил, ЗС РФ запустили з Криму відразу 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Основну частину вдалося перехопити, але один завдав руйнувань у центральній частині країни.
Також повідомлялося, що РФ змушена обмежити застосування ракет класу "Калібр" для обстрілів України. Удари України по військових об'єктах РФ ускладнили логістику окупаційних військ.