"Шахеди" частково зруйнували базу ФК "Дніпро-1": пошкоджено поля та манеж (фото)

За даними представників клубу, значно постраждав критий манеж, штучні поля, офісні та технічні приміщення. Пошкодження задокументували, надалі оцінять збитки та вартість ремонту.

Уночі 2 квітня під час обстрілу Дніпра російські дрони Shahed частково зруйнували тренувальну базу футбольного клубу "Дніпро-1", на якій тренуються футболісти української Прем'єр-ліги. Про це повідомляють на сторінці клубу у Facebook.

"Внаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область були руйнування тренувальної бази СК Дніпро-1. На щастя, обійшлося без жертв", — ідеться в публікації.

Зазначається, що суттєво зруйновано критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

Представники клубу задокументували наслідки обстрілів, надалі оцінять вартість збитків і ремонтних робіт.

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

Наслідки атаки Shahed у Дніпрі

ФК "Дніпро-1" на сьогодні посідає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У нещодавньому турі внутрішньої першості дніпряни на виїзді переграли "Колос" і Ковалівки.

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська атакували Україну ракетами Х-59 і ударними дронами Shahed. За інформацією Повітряних сил, ЗС РФ запустили з Криму відразу 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Основну частину вдалося перехопити, але один завдав руйнувань у центральній частині країни.

Також повідомлялося, що РФ змушена обмежити застосування ракет класу "Калібр" для обстрілів України. Удари України по військових об'єктах РФ ускладнили логістику окупаційних військ.