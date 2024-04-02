Мобілізація з 25 років, скасування "обмежено придатних" та е-реєстр: як зміниться мобілізація в Україні

Оборонний комітет Верховної ради не ухвалив ідею про примусову реєстрацію в електронному кабінеті та надсилання повісток через нього. Використання цього кабінету розглядається як право, а не обов'язкова вимога.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, що стосуються питань мобілізації та військової служби. У цих законах зачеплені такі аспекти, як зниження мобілізаційного віку, запровадження реєстру "Оберіг", створення електронного кабінету для військовозобов'язаних, виплата компенсацій у разі загибелі на війні та інші. Фокус розповідає про те, що тепер зміниться в питаннях мобілізації.

Мобілізація з 25 років

Законопроєкт 9281 ухвалили ще в травні 2023 року, знизивши призовний вік до 25 років, що мало б дати змогу великій кількості молодих людей приєднатися до Збройних сил України. Документ передали президенту, але він кілька місяців не підписував його. Офіс президента офіційно не коментував затримку.

Раніше особи віком від 18 до 27 років вважалися призовниками і не підлягали мобілізації, а лише строковій службі в армії. Після підписання закону Зеленським, граничний вік для таких чоловіків знизився до 25 років.

Важливо зазначити, що деякі положення закону стосуються строкової служби, яка буде замінена базовим військовим вишколом з ухваленням нового великого закону про мобілізацію.

Положення закону, що дозволяє мобілізацію українців віком 25 років, набувають чинності наступного дня після його опублікування.

Реєстр "Оберіг" та е-кабінет військовозобов'язаного, в якому будуть усі

Президент також затвердив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України, спрямований на поліпшення опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни в умовах воєнного стану". Основні нововведення включають:

Можливість розміщення українських військових IT-систем у хмарах країн-членів НАТО для підвищення кіберзахисту.

Поліпшення взаємодії між реєстрами та розширення переліку інформації про військовозобов'язаних у межах проєкту "Оберіг", що спростить процес заповнення, позбавивши громадян зайвої бюрократії.

Запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних, який дасть змогу громадянам вносити зміни, що стосуються особистих даних, як-от освіта чи володіння іноземними мовами.

Надання військовослужбовцям можливості подавати електронні заяви на отримання статусу учасника бойових дій, інваліда внаслідок воєнних дій або члена сім'ї загиблого Захисника. У разі неможливості надання необхідної інформації з боку військової частини буде проведено відповідну комісію.

Ідея "Оберегу" полягає у зборі персональних даних українців віком від 18 до 60 років. Згідно з цим документом, до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" включатимуть інформацію з інших державних реєстрів, як-от номери телефонів та адреси електронної пошти, дані про володіння іноземними мовами, інформацію про документи, що дозволяють громадянам України виїжджати за кордон, наявність водійських прав і дозволів на зброю, результати медичних оглядів та участь у бойових діях. Ця інформація буде доступна через електронний кабінет військовозобов'язаного.

Дані в системі доступні тільки працівникам територіальних центрів комплектування (ТЦК). Система покликана спростити ведення обліку військовозобов'язаних та оптимізувати процес мобілізації. Очікується, що на її основі буде запущено електронне бронювання та видачу електронних військових квитків.

Окремий Реєстр військовослужбовців має спростити отримання статусу УБД, дозволяючи подавати заяви онлайн. Процедура передбачає автоматичне надання статусу УБД після формування виписки разом з електронним ідентифікатором. Електронний кабінет, що представляє програмний інтерфейс реєстру "Оберіг", дасть змогу без відвідування ТЦК оновити свої дані.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

Також варто зазначити, що оборонний комітет Верховної ради не ухвалив ідею про примусову реєстрацію в електронному кабінеті та надсилання повісток через нього. Використання цього кабінету розглядається як право, а не обов'язкова вимога.

Скасування "обмежено придатних" і компенсації в 15 млн грн

Ухвалений сьогодні закон №10313 про гарантії соціального захисту військовослужбовців і поліцейських вносить важливі зміни. Однією з ключових норм є скасування статусу "обмежено придатний", що означає, що тепер щодо військовозобов'язаних, призовників і резервістів буде лише два статуси: придатний і непридатний до служби.

Згідно з новими вимогами, українцям, які раніше були визнані "обмежено придатними у воєнний час" потрібно пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Однак, це буде можливо тільки після набрання чинності підзаконними актами, що приводять у відповідність чинне законодавство до нового закону. До цього моменту військово-лікарські комісії не зможуть застосовувати норми закону №10313.

Крім того, важливою зміною є дозвіл для військовослужбовців на безперервне лікування за кордоном до 12 місяців без необхідності проходження медичних оглядів кожні чотири місяці. Також передбачено можливість взяти одноразову відпустку з нагоди народження дитини зі збереженням фінансового забезпечення.

Закон також встановлює стандартну виплату в розмірі 15 млн гривень родині загиблого військового, що тепер закріплено на рівні закону.

Нові норми набувають чинності наступного дня після їх опублікування. Слід зазначити, що в пропозиціях до цього закону розглядалася заборона на публікацію військових деяких даних у ЗМІ та інтернеті, однак ці пропозиції було відхилено до другого читання.

Крім того, президент випустив два укази, що стосуються умов військової служби у Збройних силах України. Ці укази запроваджують нові правила, як-от прийняття жінок на контрактну службу нарівні з чоловіками, а також встановлення можливості присвоєння військового звання старшого солдата солдатам, яких призначають на посади, що відповідають цьому званню.

Ба більше, в указах розглядається питання про направлення військовослужбовців для виконання завдань у Збройних силах України зі збереженням статусу на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади. Вакансії у Збройних силах заповнюються на підставі запиту керівництва військово-цивільних адміністрацій, а остаточне рішення ухвалює міністр оборони.

Укази також передбачають можливість відряджання мобілізованих громадян за кордон для навчання, підготовки або підвищення кваліфікації, а також зміни в системі присвоєння військових звань.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.