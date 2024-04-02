100 млрд замість членства: НАТО створює новий фонд, щоб допомагати Україні замість США, — FT

За даними журналістів, великий пакет допомоги можуть надати Києву як відчутну підтримку за підсумками липневого саміту НАТО. Замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що багато представників НАТО вважають для України неможливим.

НАТО розробляє п'ятирічний план допомоги Україні вартістю 100 млрд доларів. Так представники Альянсу хочуть захистити Київ від "вітрів політичних змін", яких варто очікувати протягом чотирьох років можливого президентства Дональда Трампа. Про це пише The Financial Times.

Ідею Місії для України запропонував генсекретар Єнс Столтенберг. Повідомляється, що пропозицію обговорять у середу, 3 квітня.

У разі схвалення, уперше з початку повномасштабного вторгнення керувати військовою підтримкою Україні у форматі "Рамштайн" буде саме НАТО, а не Сполучені Штати.

Столтенберг, який йде у відставку, має намір узгодити план допомоги до запланованого на липень саміту НАТО у Вашингтоні.

"Це буде перехід через Рубікон", — заявило одне з джерел журналістів, зазначивши, що саме НАТО має відводитися основна роль у розподілі летальної допомоги Україні.

Зазначається, що представники Альянсу доходять спільної думки щодо допомоги Україні, а план має бути узгоджено на той час, "коли сядуть у літак рейсом на Вашингтон".

Повідомляється, що частка США в цих 100 млрд військової допомоги буде значно нижчою порівняно з пакетом на 60 млрд, які поки що не узгоджені в Конгресі. Під час обговорень зазначалося, що частка Сполучених Штатів може становити 16 млрд. Бюджетні частки НАТО можуть використовуватися для розрахунку витрат на Україну індивідуальних часток країн-учасниць. Таким чином вирішується проблема розподілу фінансування.

100-мільярдний пакет допомоги на 5 років розглядають як довгострокову підтримку напередодні можливого повернення в Білий дім Дональда Трампа. Ці кошти також можуть запропонувати Україні як відчутну підтримку за підсумками саміту НАТО, замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що значна кількість його представників вважає неможливим.

Дипломати НАТО попередили, що для узгодження нового формату допомоги Києву знадобиться згода всіх 32 країн, а на це можуть піти місяці. Очікується, що проти виступить низка країн, як-от Угорщина, які не хотіли надавати військову підтримку Україні та побоювалися прямого залучення у війну.

"Ми продовжуємо працювати з нашими друзями з Європи та Канади, щоб гарантувати, що підтримка [України] продовжиться. Це основний напрямок зусиль у штаб-квартирі НАТО. Не бачу нікого, хто б прибирав ногу з педалі газу", — зазначив Джуліан Сміт, посол США в НАТО. За його словами, країни щотижня виступають зі свіжими ідеями.

Нагадаємо, що, за даними британського видання FT, ідею введення військ в Україну підтримує все більше прифронтових країн НАТО.

Також повідомлялося, що, за даними Bloomberg, наступна мета президента РФ Володимира Путіна — на Балканському півострові.