До 15 квітня: РФ поширює фейк про негайну евакуацію з Харкова (фото)

У МВС повідомили, що Сили безпеки і оборони України надійно утримують позиції вздовж усієї лінії фронту, зокрема й у Харківській області.

Росіяни поширюють новий фейк про евакуацію з Харкова, адже не можуть досягти суттєвих успіхів на полі бою. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"В українському інформаційному просторі з'являються повідомлення нібито від ДСНС України про евакуацію з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами", — сказано в повідомленні.

У МВС зазначили, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкиданням, спрямованим на дестабілізацію ситуації в країні. Так, російські окупанти, не маючи можливості досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві.

"Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації!" — зазначили в МВС.

У міністерстві заявили, що Сили безпеки і оборони України надійно утримують позиції вздовж усієї лінії фронту і дають гідну відсіч ворогу, зокрема й у Харківській області.

Російські фейки про евакуацію з Харкова Фото: МВС України

Крім того, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що такі повідомлення спрямовані для нагнітання паніки серед жителів Харківської області.

"Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і далі, зокрема й щодо інших українських міст — Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова та навіть Києва", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ЗС РФ посилили обстріли Харкова і б'ють новими снарядами. Він повідомив, що російські окупанти не підійшли ближче до міста, але застосовують зброю більшого радіусу дії. За його словами, мета ворога — залякати харків'ян.

Також у СБУ повідомили, що працівниця дитсадка коригувала удари по Харкову у вільний від роботи час. У вільний від роботи час жінка їздила містом і проводила дорозвідку на військових об'єктах. Особливо вона звертала увагу на кількість особового складу та військової техніки на локації, яку їй давали перевіряти куратори з російських спецслужб.