ЗС РФ просунулися у районі трьох населених пунктів біля Авдіївки: де тривали бої (карта)

Росіяни почали завдавати тактичних ударів на двох напрямках одночасно. Зокрема, біля Первомайського наступали за допомогою бронетехніки, а біля Невельського атакували групою з 30 піхотинців.

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Авдіївки Донецької області на тлі триваючих боїв. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 2 квітня.

Згідно з геолокаційними кадрами від 31 березня, ЗС РФ просунулися на захід від населеного пункту Бердичі. Тоді як кадри від 31 березня показують, що окупанти просунулися у Семенівці. Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 2 квітня, росіяни могли просунутися на захід від Тоненького, проте аналітики зауважили, що незрозуміло, чи це нещодавні наступи в цьому районі чи давніші знімки попередньої атаки РФ 30 березня.

Російські військкори заявляли, що російські військові нібито просунулися на кілометр на захід від Тоненького в напрямку Уманського, біля сіл Бердичі, Семенівки та поблизу Уманського, Водяного, Первомайського. Проте аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цього.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали в районі Бердичів, Семенівки, Уманського, Тоненького, Первомайського, Невельського.

За словами українського офіцера, який воює на Авдіївському напрямку, інколи окупанти завдають тактичні удари на двох напрямках одночасно. Наприклад, ЗС РФ проводили штурм за допомогою техніки біля Первомайського, а група з 30 піхотинців атакували біля Невельського.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські бійці відбили 14 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське й Невельське Донецької області. Там противник намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

2 квітня бійці 3-ї ОШБр розповіли про втрати, які завдали окупантам під Авдіївкою у березні. Зокрема, вони дорівнюють повноцінній бригаді ЗС РФ.

Того ж дня офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, як українським військовим вдалося відбити одну з найбільших танкових атак ворога на Авдіївському напрямку.