Весняний призов: РФ планомірно збільшує ліміт особового складу своєї армії, — ЗМІ

За словами заступника начальника Генштабу РФ, призовників весняного призову не направлятимуть для участі в "спецопераціях". Однак журналісти зазначили, що є інформація про плани щодо мобілізації 300 000 осіб для відправки в Україну.

У Росії розпочався весняний призов до армії, у межах якого близько 150 000 чоловіків віком від 18 до 30 років пройдуть річну військову службу. У зв'язку з цим польські оглядачі Defence 24, проаналізувавши інформацію з відкритих джерел, відзначили планомірне збільшення граничної чисельності особового складу ЗС РФ.

Зокрема, було відзначено указ президента РФ Володимира Путіна від 31 березня, згідно з яким на службу в російську армію з 1 квітня до 15 липня мають вступити 150 000 осіб. Також документ наказує демобілізувати солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився. При цьому раніше верхня вікова планка становила 27 років, а цього року вона піднялася до 30 років.

Межі призовного віку в Росії змінили у 2023 році за пропозицією міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У межах військової реформи Держдума також узаконила електронні повістки та заборонила "громадянам, які підлягають призову на військову службу", виїзд із країни від моменту отримання повістки й до явки до військкомату.

Таким чином загальна чисельність особового складу Збройних сил РФ збільшиться до 1,32 млн військовослужбовців, підкреслили оглядачі.

Як запевнив заступник начальника Головного управління Генштабу Володимир Цимлянський, призовників весняного призову не направлятимуть для участі в "спецопераціях" або в пункти дислокації в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Тим часом оглядачі зазначають, що після закінчення 12 місяців військової служби деякі солдати вважають за краще підписувати військові контракти, зокрема і з фінансових причин. Мінімальна місячна зарплата російського контрактника наразі становить 195 000 рублів (2115 доларів), що втричі вище за середню зарплату по Росії.

За даними Міноборони РФ з початку 2024 року на військову службу за контрактом у Збройні Сили РФ вступило вже понад 100 тисяч осіб. Тільки за останні 10 днів контракти підписали 16 тисяч росіян.

"Фінансові стимули і призов в армію ув'язнених призвели до того, що Росія поки що вирішила не проводити чергову хвилю мобілізації", — йдеться в публікації.

Однак 22 березня російський портал "Верстка" повідомив про плани щодо мобілізації 300 000 осіб. Додаткові сили будуть використані для наступу з метою захоплення Харкова, але російська влада при цьому такі плани заперечує.

Раніше повідомлялося, що у РФ продовжують набирати контрактників, яких практично відразу відправляють на війну в Україну. На підготовку нових підрозділів витрачають менше, ніж місяць.