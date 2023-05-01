Кусала і стрибала: у Британії кішка врятувала від коми господарку, яка страждає на діабет (відео)

Кішка на прізвисько Віллоу почала поводитися нехарактерно, викликавши тим самим хвилювання свого господаря Рея Шервуда. Чоловік пішов за домашньою улюбленицею, після чого побачив, що його дружина Аманда впала, знепритомнівши.

51-річна Аманда Джеймсон із Ліверпуля знепритомніла під час сну через низький рівень цукру в крові. Коли це сталося, її чоловік, 57-річний Рей Шервуд, заснув перед телевізором. Саме тоді кішка, на прізвисько Віллоу, вкусила чоловіка за ногу і почала намагатися розбудити його. Про це пише Sky News.

Домашня тварина направила Рея Шервуда нагору, де він побачив свою дружину непритомною і викликав швидку допомогу.

"Я заснув перед телевізором, і близько 4-ї ранку мене розбудила Віллоу, яка кусала мене за ногу і стрибала на мене", — розповів чоловік.

Уіллоу стрибнула на ліжко, і чоловік побачив, що його дружина лежить без свідомостіим самим хвилювання свого господаря. Фото: Sky News

Чоловік зізнався, що ця поведінка кішки була для неї не характерною, тому вирішив перевірити, що сталося. Він пішов за нею вгору сходами. Тварина продовжувала озиратися на господаря, щоб переконатися, що він іде за нею. Коли вони увійшли до спальні, Віллоу стрибнула на ліжко, і чоловік побачив, що Аманда лежить непритомна.

Завдяки порятунку життя своєму хворому на діабет власнику, кішка увійшла до списку фіналістів Національної котячої премії.

"Кішки можуть надавати величезний вплив на добробут та психічне здоров'я, і очевидно, що кожен з наших фіналістів привносить щось особливе в життя своїх господарів. Ми відібрали майже 3 000 робіт, залишивши лише 12 чудових вихованців, і нам не терпиться дізнатися, кого ж вибере публіка як переможців", — сказала Ешлі Фрайєр, організатор премії Cats Protection.

Раніше Фокус писав, що у Британії "супер щура" захопили будинок викладача. Грем Шарп та його дружина почули, як гризуни бігали по стелі їхньої спальні, після чого вирішили викликати спеціалістів. Сімейна пара зателефонувала до компанії боротьби зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися у стінах.

Також повідомлялося, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.