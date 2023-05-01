Повернувся з України: у Болгарії стався замах на генпрокурора Гешева

За словами болгарського генпрокурора, від загибелі його врятувало те, що в останній момент він вирішив сісти в інший автомобіль. У кортежі також були його дружина та діти.

У понеділок, 1 травня, у Болгарії стався замах на життя генерального прокурора Івана Гешева. Про це пише болгарське видання BGNES із посиланням на головного секретаря МВС Болгарії Петара Тодорова.

Повідомляється, що автомобіль Гешева пробували підірвати. Вибуховий пристрій заклали біля села Ковачівці, яке мало перетнути його кортеж.

Унаслідок вибуху в дорозі утворилася вирва. На місце події було відправлено бригади швидкої допомоги, проте Тодоров заявив, що ніхто не постраждав.

Водночас канал BTV повідомив про одного пораненого. Імовірно, йдеться про співробітника служби безпеки.

За словами заступника генпрокурора Борислава Сарафова, замах був "професійно запланований і добре виконаний". Він зазначив, що під час вибуху піднявся вогняний стовп заввишки 4-5 метрів, а діаметр воронки становив майже три метри.

"Лише одна випадковість врятувала і Івана Гешева, і його родину, і низку інших людей, які в цей час проходили по цій дорозі", — заявив Сарафов.

Сам Гешев зазначив, що якби він не поміняв автомобіль, то загинув би. У кортежі також були його дружина Дєтеліна Ганчева та їхні дочки Івет і Даля.

"Добре, що поміняв машину в останній момент. В іншому випадку... добре, що нікого не вбили! Я турбуюся за дітей, вони дуже злякалися", — сказав Гешев журналістам.

Як зазначають журналісти, Гешев пізно повернувся з України та мав вирушити в Туреччину, проте потім змінив плани та вирішив відвідати захід молодших прокурорів.

Наразі порушено кримінальну справу за фактом терористичного акту.

Зазначимо, що 28 квітня генпрокурор Андрій Костін і генпрокурор Болгарії Іван Гешев підписали меморандум про співпрацю між відомствами. Зокрема, Софія зобов'язалася на запит Києва збирати свідчення українців, які перебувають на території Болгарії.

"Прокуратури України та Болгарії активізують спільну роботу із притягнення до відповідальності Росії та її поплічників за міжнародні злочини", — зазначив Костін.

Раніше, 5 квітня, ми також писали, що Болгарія визначила, що російська військова агресія порушує глобальний світ і руйнує безпеку. Міноборони Болгарії також представило звіт, в якому вказано подробиці агресії РФ проти України, кіберзагроз і ризиків у Чорноморському регіоні.