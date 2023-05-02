Від взуття до сосисок. Кіт-клептоман щоночі приносить подарунки своїй господині (фото)

"Кіт-грабіжник" на прізвисько Гаррі за останні чотири роки стягнув речей на сотні фунтів стерлінгів, а його господиня, Донна Хібберт тепер намагається повернути їх законним власникам.

Донна Хібберт з абатства Дарлі, в графстві Дербішир (Великобританія) розповіла, що її "кіт-клептоман" на прізвисько Гаррі щоночі приносить їй "подарунки", які краде у сусідів. Про це пише Daily Express.

Тварина регулярно краде речі у людей, які мешкають поруч із його власницею. За чотири роки Гаррі встиг вкрасти дизайнерські туфлі, гаманець, упаковку сосисок та спідню білизну... Тільки за минулий тиждень кіт викрав шість предметів із пралень та будинків в окрузі.

"Я думаю, що коти люблять приносити своїм господарям ласощі, така психологія. І Гаррі теж приносить "подарунки". Найчастіше це якісь речі, а не птахи чи миші, за що я йому вдячна", — розповіла Донна Хібберт.

Жінка тепер шукає людей, яких пограбував її кіт Фото: колаж Фокус

На думку господарки кота, Гаррі забрав речей більш ніж на 300 фунтів стерлінгів (13 721 гривня). Жінка намагається знайти людей, яких пограбував її улюбленець.

"Там були червоні туфлі, і це була досить дорога марка. Спортивні бюстгальтери з M&S, тому вони теж не будуть дешевими. Днями з'явилася сумочка, але в ній нічого не було", — додала жінка.

Видання зазначає, що друга кішка британки теж перейняла звичку красти речі, але використовує простіший підхід, "збираючи" пачки з-під чипсів та цигарок замість того, щоб вдиратися до будинків сусідів.

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