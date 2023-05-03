"Абсолютне чудовисько": у США чоловік зчепився з величезним пітоном на дорозі (відео)

Майк Кіммел, ловець агресивних видів тварин, упіймав величезного пітона, коли повертався додому. Змія тривалий час продовжувала захищатися, стискаючи своїм товстим тілом руки та талію чоловіка.

Майк Кіммел зі штату Флорида, США, повертався додому, коли у темряві натрапив на "абсолютно жахливого" пітона. Відео їхньої сутички на дорозі набрало понад 263 тисячі переглядів на YouTube. Про це пише Miami Herald.

Мисливець на агресивні види тварин Майк Кіммел, відомий у соціальних мережах як Python Cowboy, розповів, що самка приблизно була 16 футів (трохи більше ніж 4,8 м) завдовжки та вагою близько 50 фунтів (трохи більше ніж 22,5 кг). Він дійшов такого висновку після того, як схопив її за хвіст і потягнув із болота.

"Боже, вона сильна. Це велика змія, хлопці", — каже американець.

Самка приблизно була 16 футів (трохи більше 4,8 м) у довжину та вагою близько 50 фунтів (трохи більше 22,5 кг) Фото: YouTube/ Python Cowboy

У наступні хвилини ловець агресивних тварин намагається контролювати розлютовану змію, яка голосно шипить і намагається звиватися і вкусити його. Зрештою чоловік ухопив її трохи нижче щелеп, і при детальному огляді стало ясно, що голова змії приблизно такого ж розміру, як і кулак Кіммела. Після цього змія продовжувала захищатися, стискаючи своїм товстим тілом його руки та талію.

"Цей хижак може завдати серйозних проблем. Ви можете бачити, що він дуже, дуже добре харчується. Опосуми, видри, єноти, алігатори. Ні в кого немає шансів проти цієї тварини", — каже Кіммел, намагаючись зберегти хватку.

Наприкінці 10-хвилинного відео чоловік відтягує змію до дороги, де він на камеру (пострілом з пістолета) вбиває її. Гуманна евтаназія пітонів відповідає рекомендаціям Комісії з охорони рибних ресурсів та дикої природи Флориди щодо інвазивних видів.

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