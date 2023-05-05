"Продовжуй боротьбу": Трамп з'явився на конференції в Угорщині та похвалив Орбана (відео)

Колишній американський президент заявив, що прихильники консервативного світогляду ведуть "історичну битву" за ідеї, що врятують західну цивілізацію.

Експрезидент Сполучених Штатів Америки виступив на Конференції консервативної політичної дії, що відбулася у Будапешті. Відео із промовою лідера республіканців опублікував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 травня.

У своєму зверненні Трамп заявив, що прихильники консервативного світогляду ведуть "історичну битву", а також назвав угорського прем'єра "визначним лідером".

"Це ідеї, які поєднують наш рух, і це ідеї, які врятують західну цивілізацію. Як ви знаєте, зараз ми ведемо історичну битву з марксистськими глобалістами та комуністами у всьому світі", — заявив експрезидент США.

Трамп також сказав, що основами вільного суспільства є віра та сім'я, а також додав, що вірить у роль традиції, закону та свободи слова.

"Продовжуй боротьбу і ніколи не вагайся на захист нашої свободи та нашої цивілізації", — підсумував Дональд Трамп.

Звернення Дональда Трампа на Конференції консервативної політичної дії

Як зазначають у виданні Newsweek, Трамп не був серед спікерів або запрошених гостей на конференції в Будапешті. Також повідомляється, що він попередньо записав відеозвернення, яке було показано на другий день заходу.

Нагадаємо, що 4 травня на Конференції консервативної політичної дії виступив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політик заявив, що якби Дональд Трамп залишився президентом США, то повномасштабної війни України з Росією можна було б уникнути.

Ми також писали про те, що 4 травня Дональд Трамп вкотре зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав їй кінець через 24 години, якби знову став американським президентом..

Раніше, 10 квітня, ми також писали про те, що ексглава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт обговорював із політичним консультантом Костянтином Килимником захоплення територій України Російською Федерацією.