"Війни б не було": Орбан закликає Трампа повернутися на пост президента США

Угорський прем'єр вірить, що 45-й президент знову зробить Америку великою країною. Голова уряду назвав лібералізм "біологічною зброєю" та звинуватив Брюссель у бажанні "позбавити нації незалежної зовнішньої політики".

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Колишній президент США Дональд Трамп мав залишитися при владі, тоді б не було повномасштабної війни України з Росією. Таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Будапешті 4 травня, пише угорське видання 444.hu.

"Якби Трамп був сьогодні президентом, не було б російсько-української війни, яка завдає шкоди Європі та Україні", — зазначив голова уряду

Орбан закликав Трампа зробити Америку великою країною

Орбан закликав Трампа повернутися і зробити Америку знову великою країною. Як сказав прем'єр, велика політична битва в Європі найближчими місяцями "пов'язана із бажанням Брюсселя позбавити нації незалежної зовнішньої політики". Чиновник також порівняв лібералізм з "біологічною зброєю".

"Починається все із заяв про свободу, продовжується ліберальним перевихованням людини, а закінчується хаосом і плутаниною. Цей вірус паралізує свідомість народів і робить їх боягузами", — заявив Орбан.

За його словами, Угорщині вдалося зупинити "міграційну політику Джорджа Сороса", а також невтримну підтримку ліберальних та неурядових організацій.

Нагадаємо, що на виборах президента США у 2024 році збирається брати участь діючий президент Джо Байден. Актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер вважає, що Трамп не має шансів на перемогу.

Трампа судять у кримінальному суді Мангеттена — йому висунули звинувачення у фінансових махінаціях за 34 пунктами. Окружний прокурор Мангеттена також вважає, що у 45-го президента Штатів нібито був роман із моделлю Playboy Карен Макдугал і він заплатив їй 150 тисяч доларів за мовчання.