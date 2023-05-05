Дівчинка просто підібрала камінь на шкільному дворі, який виявився реліквією тисячолітньої давності

Археолог Луїз Б'єрре Петерсен ідентифікував предмет як кинджал кам'яного віку віком близько 3700 років. Вчений назвав його унікальною та дуже рідкісною знахідкою.

У Норвегії 8-річна дівчинка, на ім'я Еліза, грала на шкільному дворі, коли їй сподобався невеликий камінь, який виявився стародавнім артефактом віком близько 3700 років. Про це пише YahooNews.

Школярка знайшла симпатичний камінчик серед великих валунів у своїй школі у Вестланді, йдеться у пресрелізі муніципалітету округу Вестланд від 2 травня. Вона показала свою знахідку вчителям, які зрозуміли, що це не просто звичайний камінь.

Викладачі звернулися до місцевих археологічних організацій, щоб ті розглянули знахідку дівчинки уважніше, йдеться у релізі.

Археолог ідентифікував предмет як кинджал кам'яного віку віком близько 3700 років Фото: Yahoo.News

Археолог Луїз Б'єрре Петерсен ідентифікував предмет як кинджал кам'яного віку віком близько 3700 років. Чоловік назвав його унікальною та дуже рідкісною знахідкою.

На фотографіях видно, що довжина кинджала становить близько 5 дюймів (12,7 см). Він має сіро-коричневе забарвлення, чіткі загострені краї та виглядає так, ніби по ньому неодноразово завдавали ударів.

Довжина кинджалу становить близько 5 дюймів (12,7 см) Фото: Yahoo.News

Вестланд — це регіон на північно-західному узбережжі Норвегії, приблизно за 426 кілометрів на північний захід від Осло.

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