"Хочуть відродити СРСР": Санду розповіла, чим Росія загрожує Молдові

Президент Майя Санду впевнена, що з Росією на Молдову чекають лише злидні і корупція, тому країна прагне Євросоюзу.

Керівництво Росії прагне відродити Радянський Союз, приєднавши вільні нині республіки, але Молдова проти такого розвитку подій. Про це президент країни Майя Санду заявила в інтерв'ю американському виданню Finantial Times.

За її словами, після розпаду СРСР Молдова довго була "буфером" між Росією та Заходом, але зараз прагне раз і назавжди вийти з тіні Москви та стати частиною Європейського союзу. Молдавани добре бачать різницю між "російським світом" та Європою завдяки сусідству з Румунією — членом НАТО з 2004 року та ЄС з 2007 року.

Водночас близько 12% населення Молдови розмовляє російською мовою, і Росія грає на почуттях російськомовних людей. Росіяни нагнітають страхи, ніби мова та традиції цих людей перебувають під загрозою, а Молдова може стати частиною Румунії. Такі емоції підживлювали сепаратистів у Придністров'ї, де сепаратисти захопили владу за підтримки Кремля.

"Вони хотіли б відродити Радянський Союз. Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", — висловилася Майя Санду.

Майя Санду вважає, що росіяни не зупиняться у разі захоплення України, тому зараз тільки українська армія забезпечує безпеку її держави, яка має в своєму розпорядженні маленьку армію. У перші тижні повномасштабної війни понад 500 тисяч біженців ринули до Молдови, змусивши місцева владу вирішувати велику кількість проблем.

Вона додала, що Росія тривалий час намагалася контролювати Молдову за допомогою енергетичного шантажу. Коли ж енергоносії та електростанція у Придністров'ї перестали бути вирішальним аргументом, вона почала шукати інші заходи впливу, зокрема політичні змови та вуличні протести. Як запевняє Майя Санду, Кремль хотів стягнути людей до Молдови з-за кордону, щоб вони розпалювали масові заворушення.

"Я не вважаю план Росії реалістичним, але він все ще заважає нашим діям", — зазначила глава держави. — "Є ще люди, які схиляються у бік Росії, але їх уже менше".

Наприкінці березня Майя Санду повідомила про спроби Росії повалити владу Молдови. За її словами, Кремль планував влаштувати державний переворот та створити у Кишиневі проросійський уряд за прикладом Білорусі.