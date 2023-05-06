В Росії затримали підозрюваного в скоєнні замаху на Захара Прилєпіна (відео)

Російські ЗМІ з посиланнями на джерела у силових структурах повідомляють, що підозрюваний — раніше засуджений уродженець України, якого бачили біля машини та дому пропагандиста. Він нібито зізнався, що працював на одну з українських спецслужб.

6 травня правоохоронці РФ затримали підозрюваного у причетності до підриву автівки російського письменника Захара Прилєпіна. Про це повідомила журналістам "Интерфакс Россия" представниця Міністерства внутрішніх справ країни Ірина Волк.

"У Нижньогородській області поліціянти за гарячими слідами затримали чоловіка, який може бути причетний до підриву автомобіля, в якому знаходився Захар Прилєпін", — розповіла вона.

Джерела в екстрених службах Росії передали медійникам, що затриманий міг стежити за письменником. Схожого на нього зовнішньо чоловіка нібито бачили поблизу будинку та автомобіля Прилєпіна.

"Розшукується щонайменше ще один чоловік, який напередодні був помічений поряд із селом на автомобілі без номерів", — сказав співрозмовник агентства.

Пізніше у ЗМІ з посиланням на МВС РФ повідомили, що затриманий був раніше засуджений.

За даними Волк, він 1993 року народження та був затриманий поблизу лісового масиву. Представниця міністерства заявила, що триває розшук можливих співучасників замаху.

Журналісти "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах написали, що підозрюваний виявився уродженцем України.

У медіа "Известия" також з посиланням на власне джерело передали деталі допиту підозрюваного. Він нібито зізнався, що був завербований українською спецслужбою та діяв не один.

За даними джерела видання, 29-річний Олександр П. зізнався, що був вже кілька років штатним агентом та переїхав у Росію для виконання завдань від кураторів.

Зі слів затриманого нібито відомо, що він слідкував за Прилєпіним та мав "усунути" його за наказом. Олександр нібито закопав декілька протитанкових мін на шляху, яким письменник повертався додому. На одній з них, як сказав співрозмовник медійників, авто пропагандиста і підірвалось.

Тим часом у соцмережах СК РФ повідомили, що головне слідче управління порушило кримінальну справу за статтею про теракт через підрив автомобіля Прилєпіна.

Нагадаємо, 6 травня в районі Нижнього Новгорода в Росії пролунав вибух — підірвали автівку російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення та перебуває в лікарні. Раніше зазначалося, що вибуховий пристрій був закладений під днище машини під час зупинки біля кафе.