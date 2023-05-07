Обвинувачений у замаху на Прилєпіна воював на боці бойовиків "Л/ДНР", — соцмережі

За словами сестри Олександра Пермякова, за тиждень до інциденту вона втратила зв'язок із братом, а потім у мережі з'явилося відео з його допитом у справі про замах.

Обвинувачений у підриві автомобіля із Захаром Прилєпіним усередині Олександр Пермяков воював на боці проросійських бойовиків "ДНР" проти України. Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на сестру обвинуваченого у замаху 6 травня.

Слідчий комітет Російської Федерації звинувачує Олександра Пермякова у скоєнні злочину нібито за вказівкою Служби безпеки України. Однак, як виявилось, чоловік має дуже цікаве минуле.

Обвинувачений у теракті Олександр Пермяков: що про нього відомо

Свого часу чоловік відбував термін в Україні за розбій, а після звільнення повернувся до рідної Дружківки Донецької області, де й працював різноробочим.

У період з 2014 до 2015 року воював на боці проросійських бойовиків "ДНР" проти українських захисників.

"У травні 2015 року Олександр Пермяков пішки переходив кордон з РФ і в рюкзаку у нього було виявлено штик-ніж від автомата Калашнікова. Проросійський "терорист" був на зв'язку зі своїми близькими (сестра та мати проживають у Санкт-Петербурзі) донедавна. Востаннє він писав рідним із Нижнього Новгорода, розповів, що працює на будівництві та цікавився у Ірини здоров'ям матері", — йдеться у повідомленні.

Після цього, як зазначає сестра Ірина, з Олександром щось сталося, і більше тижня він не виходив на зв'язок. А потім практично одразу Слідчий комітет РФ опублікував відео з допитом чоловіка, де той зізнається у всіх гріхах за допомогою протокольних фраз. При цьому, як зазначає джерело, на відео видно, що його було знято не одним дублем і це був монтаж.

Замах на Захара Прилєпіна: у якому він стані

Внаслідок підриву автомобіля він отримав струс мозку та перелом одразу обох ніг. На російському телебаченні також поділилися, що йому діагностували контузію легень, мінно-вибухові поранення, а також численні переломи. Його оперативно госпіталізували до найближчої лікарні.

Медики також ввели його до медикаментозної коми після операції, щоб стабілізувати стан. Станом на ранок 7 травня його з неї вивели, як заявив речник Захара Прилєпіна, передають росЗМІ.

"У бадьорому настрої, наскільки це можливо у цій ситуації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня в районі Нижнього Новгорода в Росії пролунав вибух — підірвали автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення та перебуває у лікарні. Раніше зазначалося, що вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.