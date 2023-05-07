Доведе батьків до істерики: чому для дітей не варто обирати сині купальники

Колір дитячих купальників може мати вирішальне значення для безпеки дитини у воді, як показано на вірусному фото, поширеному організацією CPR Kids.

Моторошна фотографія дитини, майже повністю невидимої в басейні, стала вірусною в соціальних мережах, сколихнувши батьків по всьому світу. На фото, зробленому в Австралії, зображений хлопчик на дні басейну, який повністю зливається з водою завдяки кольору своїх купальників, пише Express.

За словами дитячих медсестер з CPR Kids, це фото наголошує на важливості одягати дітей у яскраві купальники, щоб їх було видно у воді. Зокрема, слід уникати синіх, темних або тьмяних відтінків, оскільки ці кольори можуть ускладнити виявлення дитини у воді.

Фотографією поділилася у Facebook організація CPR Kids, що базується в Новому Південному Уельсі Фото: CPR Kids

Фотографією поділилася у Facebook організація CPR Kids, що базується в Новому Південному Уельсі. Вона навчає наданню першої допомоги та серцево-легеневої реанімації дітям та немовлятам. Пост швидко привернув увагу, а небайдужі батьки по всьому світу поширили його.

У дописі CPR Kids пояснили, як зроблено це фото: "Одна з виховательок CPR Kids відвідала вечірку біля басейну з друзями і помітила, наскільки каламутною стала вода після того, як її використовували цілий день. Вона попросила одну дівчинку, одягнену в блідо-блакитний купальник, доплисти до дна. Результат шокував її — як і всіх членів команди CPR Kids!".

Зображення викликало багато обговорень серед батьків та вихователів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що утоплення є третьою провідною причиною смертності від ненавмисних травм у всьому світі, з найвищими показниками серед дітей у віці від одного до чотирьох років.

ВООЗ пояснює, що утоплення часто пов'язане з відсутністю нагляду, тому дуже важливо, щоб діти були помітними і їх було легко виявити у воді. Швидкий порятунок має важливе значення для запобігання нещасних випадків, оскільки діти можуть загинути всього за 30 секунд до двох хвилин після того, як потрапляють під воду.

На додаток до запобігання утопленню, забезпечення видимості дітей у воді також допомагає запобігти зіткненням з іншими користувачами басейну. В багатьох випадках такі зіткнення можуть призвести до травм або навіть смерті.

За даними CPR Kids, каламутність води в басейні на фотографії, ймовірно, спричинена сонцезахисним кремом та іншими речовинами у воді. Незалежно від причини, послання, що стоїть за зображенням, зрозуміле: батьки повинні бути уважними до того, якого кольору купальники носять їхні діти, щоб їх можна було запросто помітити у воді.

Пост у соціальних мережах вже отримав сотні відповідей, багато людей висловили шок і занепокоєння зображенням.

Раніше Фокус писав, як польський прикордонник врятував українське немовля. Коли мати помітила, що дитина перестала дихати й почала синіти, вона побігла за допомогою. Офіцер врятував життя, провівши реанімаційні дії посеред митниці.