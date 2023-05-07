"Заглушіть гармати": ООН помилково закликала до "мирного інцесту" (фото)

Пресслужба Організації опублікувала антивоєнний пост, який супроводжувала сумнівним і неправильним хештегом — Incest In Peace.

На офіційному акаунті ООН у Twitter сім годин висіла картинка із закликом до "мирного інцесту". Пост не виправили, поки читачі не вказали на помилку. Зараз хештег правильний.

На акаунті United Nations Geneva кілька годин висіла антивоєнна картинка, до якої помилково прикріпили хештег "IncestInPeace" замість "InvestInPeace".

Пост із правильним хештегом Фото: Twitter United Nations Geneva

Помилку помітили читачі та твіт замінили на виправлену версію. Причому в ООН визнали, що написали пост із сумнівним змістом та перепросили.

В ООН визнали помилку Фото: Twitter United Nations Geneva

"Дякую тим, хто вказав на друкарську помилку в нашому попередньому твіті. Ми видалили неправильну версію", — написали в ООН. Тепер пост звучить, як "Ми хочемо миру. Заглушіть гармати" і його прикрашає картинка квіточки у дулі рушниці.

Пост із помилковим хештегом висів близько семи годин Фото: Twitter United Nations Geneva

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року Росія головувала у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Нині головує Швейцарія.

У повідомленні ООН у Twitter було зазначено, що "РФ бере на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки".

До складу Ради безпеки входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Рада безпеки розглядає та приймає рішення з питань безпеки, яким зобов'язані слідувати інші члени ООН. Росія постійно блокує рішення щодо війни в Україні, які спрямовані проти неї.

У квітні, доки в ООН головувала Росія, було обстріляно Умань, Слов'янськ, Запоріжжя, Дніпро та інші українські міста. Загинули десятки людей.

5 травня у чеській Празі на будинках з'явилися величезні плакати з вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН.

Іронічно, але на думку деяких експертів у 1992 році Росія нелегітимно одноосібно захопила постійне місце в Раді безпеки, замінивши СРСР, попри те, що в його складі було ще 14 радянських республік. Про це також 2022 року заявляв голова МЗС України Дмитро Кулеба.