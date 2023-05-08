"Романтика ще жива": жінка вийшла заміж після 35 років спільного життя з коханим

Андреа Мюррей, якій уже виповнилося 60 років, була вкрай здивована, коли її багаторічний кавалер Грем Мартін раптом зробив їй пропозицію. Пара зустрічається з 1988 року, але чоловік наполегливо відмовлявся одружуватися з жінкою весь цей час.

Кухар на пенсії та бабуся Андреа Мюррей розповіла, що її давній партнер, Грем Мартін, нарешті зробив їй пропозицію після 35 років спільного життя. Про це пише New York Post.

Американка зазначила, що вони зустрічаються з 1988 року, але її коханий наполегливо відмовлявся одружитися з нею весь цей час.

"Я була в здивована, коли він запропонував мені вийти за нього заміж. У мене мало не стався напад, настільки я була здивована", — сказала Мюррей.

Майбутня дружина розповіла, що Мартін попередньо отримав дозвіл у її батька, 88-річного Ендрю Мюррея, перед тим, як зробити пропозицію.

"Приємно знати, що романтика ще жива. Я роками натякала на шлюб, мої друзі теж. Потім я просто здалася", — розповіла жінка зі сміхом.

Пенсіонерка додала, що пара домовилася бути разом назавжди 28 років тому, але вона все одно мріяла про весілля.

Пара зустрічається з 1988 року Фото: колаж Фокус

Андреа Мюррей зазначила, що протягом усіх їхніх відносин Мартін стверджував, що їхні взаємні зобов'язання є досить сильними і їм не потрібно офіційно реєструвати шлюб. Однак, зрештою, її майбутній наречений змінив свою думку.

Щасливі наречений та наречена заявили, що мають намір влаштувати весільну церемонію у готелі, де Мюррей раніше працювала. Вони додали, що всі їхні діти та онуки візьмуть участь у церемонії.

"Я так схвильована тим, що ми присвятимо решту нашого життя один одному на очах у всієї нашої родини та друзів. Для мене шлюб дуже важливий", — додала жінка.

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