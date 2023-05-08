Нова "перша леді": у Бразилії 16-річна королева краси вийшла заміж за мільйонера (фото)

Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго та мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні пов'язали себе шлюбам нещодавно і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній вибір.

У Бразилії 16-річна королева краси із середньої школи Кауані Роде Камарго, та 65-річний мер-мультимільйонер Хісам Хуссейн Дехаїні нещодавно одружилися в Араукарії, штат Парана. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що в цій країні шлюб у 16 років є законним із дозволу батьків. Бразилія посідає п'яте місце у світі за кількістю шлюбів серед неповнолітніх.

Нова "перша леді" Араукарії поділилася знімком щасливої пари у соціальних мережах на початку цього місяця.

"Те, що має значення, чесно кажучи… Просто нам байдуже", — підписала дівчина фото.

Таку заяву зробила молода дружина після того, як її весілля стало головною темою заголовків міжнародних газет.

Нова "перша леді" Араукарії разом зі своїм 65-річним чоловіком Фото: Соцмережі

Хісам Дехаїні пішов зі своєї політичної партії, але не з посади мера. Причиною стала критика, яка обрушилася на нього після весілля, яке відбулося 12 квітня. Згодом стало відомо, що двом найближчим родичам Кауані обіцяли посади в адміністрації мера.

36-річна мати Кауане, Марілене Роде, стала новим муніципальним секретарем з культури та туризму 13 квітня, повідомляють місцеві ЗМІ. Крім того, тітку нареченої, яку звати Елізанжела Роде, 1 квітня було призначено генеральним секретарем мерії.

Нова "перша леді Араукарії", яка ще навчається у середній школі, брала участь у кількох конкурсах краси для підлітків — вона навіть посіла друге місце у конкурсі "Міс підліток Араукарія" 2022 року.

Дехаїні, який одружився втретє, вже вдруге обіймає посаду мера, набравши 68,49% голосів.

"Ми щасливі. Вона робить мені добро, а я роблю їй добро, і разом ми нікому не завдаємо шкоди", — додав політик.

Весілля відбулося 12 квітня 2023 року Фото: иисус

Видання зазначає, що за деякими даними, його статки становлять 14 млн бразильських реалів (трохи більше ніж 2,8 млн доларів), одного разу його заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Чоловік нібито керував лабораторією з перероблювання наркотиків і нібито захищав наркоторговців, укладаючи угоди з поліцією. Пізніше розслідування було припинено, а Дехаїні став провідним бізнесменом та політиком.

Раніше Фокус писав, що жінка одружилася після 35 років спільного життя з коханим. Андреа Мюррей, якій уже виповнилося 60 років, була вкрай здивована, коли її багаторічний кавалер Грем Мартін раптом зробив їй пропозицію. Пара зустрічається з 1988 року, але чоловік наполегливо відмовлявся одружуватися з жінкою весь цей час.

Також повідомлялося, що сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя. Вони мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.