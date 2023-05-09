Святкували повернення з фронту: у РФ чоловік застрелив окупанта, який воював в Україні

За словами журналістів, колишній російський окупант та його товариші увірвалися до будинку до місцевого мешканця. Вони почали бити його сина та дружину, а також погрожували її зґвалтувати.

У селі Толмачево Новосибірської області Росії місцевий житель на ім'я В'ячеслав Мокін застрелив із мисливської рушниці двох людей, а також поранив ще двох. Одним з убитих виявився окупант, який повернувся до війни в Україні. Він відзначав із друзями повернення з фронту. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Журналісти пишуть, окупант Євген Хотьков раніше був судимий за статтями про крадіжку та про придбання та зберігання наркотиків. За словами свідка, один із друзів Хотькова вдарив Мокіна ще в магазині після словесної суперечки. Раніше вони прийшли купити пиво, але почали ображати покупців.

Потім, як повідомляється, Хотьков та його товариші поїхали машиною додому, взяли палиці і вирушили до будинку Мокіна. Четверо чоловіків увірвалися у двір і почали бити самого Мокіна, а також його дружину та сина.

Як розповіла свідка, Мокін повідомив їй, що один із нападників погрожував зґвалтувати його дружину. Тоді чоловік дістав рушницю, попередив, що стрілятиме, але нападники її не послухали.

За словами іншої місцевої мешканки, вона чула п'ять пострілів.

Повідомляється, що Мокін під час слідства дав свідчення. Внаслідок інциденту було вбито Хотькова та мешканця селища Коченево Петра Власова. Також поранення отримали ще двоє нападаючих.

Місцеві жителі, як сказано у матеріалі, хочуть звернутися до президента РФ Володимира Путіна, бо бояться, що слідство виставить винним у ситуації Мокіна. Вони впевнені, що той відкрив вогонь лише для того, щоб захистити свою родину.

Раніше російські ЗМІ заявили, що в Росії знайшли мертвим колишнього топофіцера поліції. Слідство не виключає, що 65-річний Анатолій Туров наклав на себе руки, вистріливши з власного пістолета. Колишній топофіцер страждав від онкології та мав групу інвалідності.

Також нагадаємо, що в РФ хочуть провести референдум щодо повернення смертної кари. У Ліберально-демократичній партії Росії вважають, що влада має відреагувати на дії "п'ятої колони" на території країни.