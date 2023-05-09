"Китай — суперник": канцлер ФРН Шольц закликав ЄС дистанціюватися від Пекіна

На думку глави німецького уряду, ЄС має активно працювати з глобальним півднем, пропонуючи нові партнерства та торговельні угоди в Африці, Азії та Південній Америці, щоб зменшити вплив Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість залежністю Європейського Союзу від Китаю та звинуватив китайський уряд у тому, що він дедалі більше діє як конкурент, а не партнер. Він закликав посприяти розвитку інших ринків, які можуть стати альтернативою китайському. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Олаф Шольц виступив перед Європарламентом у Страсбурзі на честь Дня Європи, де представив своє бачення реформованого та розширеного Євросоюзу, який має єдиним фронтом виступати з питань, включаючи відносини з Китаєм, якщо хоче відігравати провідну глобальну роль.

"Наші відносини з Китаєм вдало описуються тріадою "партнер, конкурент, системний суперник" — хоча, без сумніву, суперництво та конкуренція з боку Китаю посилилися. ЄС знає про цей розвиток подій і реагує відповідним чином", — сказав Шольц.

Шольц підтримав позицію президента Європейської комісії і виступив за "розумне зниження ризиків" у відносинах з Китаєм замість негайного розриву зв'язків.

Він також висловив думку, що ЄС має активно працювати з глобальним півднем, пропонуючи нові партнерства та торговельні угоди в Африці, Азії та Південній Америці, які зможуть створити нові робочі місця. На думку Шольца, це допоможе зменшити економічну залежність від Китаю та дасть можливість ЄС відігравати провідну глобальну роль.

Китай є найважливішим торговим партнером Німеччини, і розрив усталених ділових зв'язків завдасть шкоди найбільшій економіці Європи.

Однак Шольц зазначив, що ЄС не може стояти осторонь і спостерігати, як Китай порушує права людини та вживає авторитарних заходів, таких як новий закон про безпеку Гонконгу. Він підкреслив, що ЄС має захищати свої цінності та принципи, і що діалог з Китаєм має бути чесним та відкритим.

Нагадаємо, що 8 травня видання Bloomberg написало, що Євросоюз має намір запровадити торговельні обмеження на кілька китайських компаній, які допомагають постачати до Росії підсанкційні товари та технології.

8 травня видання Bild повідомило, що Німеччина постачає товари до Росії в обхід санкцій. За даними журналістів, постачання товарів із ФРН можуть здійснюватися до РФ через країни СНД. Це викликають занепокоєння офіційного Берліна.