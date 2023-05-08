В обхід санкцій: Німеччина постачає товари в Росію, — Bild

За даними видання, постачання товарів із ФРН можуть здійснюватися в Росію через країни СНД. Це викликає занепокоєння офіційного Берліна.

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Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії обсяг експорту товарів із Німеччини в країни СНД збільшився щонайменше вдвічі. Через ці держави товари можуть потрапляти в РФ. Про це повідомляє Bild.

Згідно зі звітами, минулого року експорт товарів із Німеччини в країни СНД значно зріс після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії. Наприклад, імпорт німецьких товарів у Казахстан, Вірменії та Грузії подвоївся, у Таджикистані — на 150%, у Білорусі — на 77%, а в Киргизстані — на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

автомобілів і автозапчастин: у Казахстан — на 507%, у Вірменію — на 761%;

хімічної продукції: у Казахстан — на 129%, у Вірменію — на 110%;

електроустаткування: в Узбекистан — на 105%, у Вірменію — на 344%;

металопродукції: у Казахстан — на 137%;

одяг: у Казахстан — на 88%.

Постачання товарів із Німеччини в країни СНД викликають занепокоєння у влади Німеччини, яка підозрює, що це може бути зроблено в обхід санкцій, і розглядає таку практику як неприпустиму. За повідомленням Bild, спеціальний представник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван уже звернув увагу на збільшення постачання товарів із Німеччини в країни СНД.

Нагадаємо, що у квітні видання Financial Times повідомляло, що США й деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту в Росію.

24 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС розповіли, що саме входить до нового санкційного пакету.

Також нагадаємо, що Російська Федерація була виключена з FATF. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію.