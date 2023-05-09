Показали концерт: у США пенсіонер та співробітниця поліції вивчали танець посеред дороги (відео)

Зупинка транспортного засобу набула несподіваного обігу подій, коли чоловік похилого віку дав співробітниці поліції урок танцю.

У Пекенсі, штат Південна Кароліна, США, офіцер Вудмансі зупинила транспортний засіб, за кермом якого був чоловік похилого віку. Пенсіонер порушив правила дорожнього руху, та заодно навчив співробітницю поліції танцювати. Про це пише Fox News.

На записах із камер спостереження та приладів видно, як офіцер Вудмансі розмовляє з чоловіком біля його автомобіля невдовзі після півночі в неділю вранці, 7 травня. Чоловік був зупинений через недотримання правил дорожнього руху. Здавалося б все йде нормально, але те, що було звичною зупинкою, несподівано перетворилося на урок танців "два кроки".

"Ви танцюєте?" — спитав чоловік у Вудмансі, показавши їй танцювальні туфлі, що були на ньому.

Після цього пенсіонер запропонував навчити співробітницю пари рухів.

"Прямо тут? Ні, я ніколи не робила цього раніше", — відповідає Вудмансі, маючи на увазі стиль танцю.

Чоловік був зупинений за недотримання правил дорожнього руху Фото: скріншот/YouTube

Поліція Пікенса пожартувала, що вони поки не впевнені, чи отримає їх офіцер заліки в Академії кримінального правосуддя за те, що вивчила "два кроки", але сказали, що це безперечно викликало посмішку у співробітників.

"Ми показали вам концерт, присвячений зупинці руху, а тепер ми пропонуємо вам урок зі створення пробок. Офіцер Вудмансі вміє знаходити обдарованих людей під час зупинки транспорту. Зупинка за недотримання правил дорожнього руху швидко перетворилася на урок танцю в стилі "два кроки", який виклав добрий джентльмен, який щойно вийшов із ресторану Cotton Eyed Joe's», — написав поліцейський департамент Пікенса у Facebook.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка в костюмі пива заарештовано за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому був одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця. У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту і увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.