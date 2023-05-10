Як пережити горе: жінка написала дитячу книгу, тепер її підозрюють у вбивстві чоловіка

Лише кілька місяців тому Коурі Річінс з посмішкою представляла свою зворушливу книгу на американському телебаченні, а уже зараз може потрапити до в'язниці через причину її написання.

Коурі Річінс зі штату Юта, США, яка написала дитячу книгу про те, як впоратися з горем після смерті чоловіка, звинувачується в його вбивстві. Про це пише The Insider.

Американку затримали за підозрою в отруєнні фентанілом свого чоловіка, Еріка Річінса.

За словами Коурі, вона приготувала горілчаний коктейль, щоб відсвяткувати продаж будинку. Потім вона вийшла перевірити свою дитину, і після повернення вона виявила, що тіло чоловіка було "холодним на дотик".

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, у березні 2022 року, коли Еріка Річинса знайшли мертвим у сімейному будинку в Камасі, у його крові було виявлено вміст фентанілу, що перевищував смертельну дозу вп'ятеро.

Коурі затримали за підозрою у отруєнні фентанілом свого чоловіка, Еріка Річінса Фото: People

Звинувачення щодо жінки були висунуті після того, як "невідомий знайомий" нібито зізнався в тому, що продав їй фентаніл – анальгетик, який у 100 разів потужніший за морфін.

Лише два місяці тому Коурі Річінс представляла свою книгу для дітей під назвою "Ти зі мною?" на місцевому телебаченні. Вона розповідала про свої мотиви написання цієї історії, яка мала допомогти її сім'ї впоратися з втратою чоловіка.

Два місяці тому Коурі Річінс представляла свою книгу для дітей під назвою "Ти зі мною?" Фото: The New York Times

Річінс підкреслювала, що важливо, щоб діти відчували, що "дух і любов близької людини завжди присутні в їхньому домі".

"Я намагаюся зрозуміти, як сумувати не тільки як вдова, як дружина, а й разом з дітьми, як допомогти їм зрозуміти, що щойно сталося", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця. У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту і увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.