Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала голову Єврокомісії представницею європейських реваншистів, які хочуть помститися Москві "за своїх нацистських предків". За її словами, 9 травня – нібито священний день для більшості українців.

Президент України Володимир Зеленський спеціально запровадив День Європи напередодні святкування російського дня перемоги. Таку думку висловила речниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу 10 травня, який транслювався на YouTube.

При цьому Захарова назвала 9 травня "священним днем для переважної більшості українців".

"Іншого дня для Європи з 365 днів на рік просто не знайшлося. Щоб зрозуміти глибинний задум такої підміни, достатньо подивитися на офіційних осіб, які приїхали на це нібито святкування", — продовжила вона.

Далі речниця МЗС згадала про голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Вона є представницею європейських реваншистів і прагне просто помститися нашій країні за своїх нацистських предків та розгромну поразку, яку вони зазнали 78 років тому", — сказала Захарова.

Далі спікер поцікавилася, чи можна було "таке влаштувати з Голокостом".

"Взяти, перейменувати, переписати, сказати, що не було скасували, переінакшили… Але ж пам'ять тих, хто рятував не менш важлива пам'ять тих, хто став жертвами катів, від яких рятували?" — спитала вона.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін не приїхав на парад у Москві та не привітав президента Росії Володимира Путіна з "днем перемоги" 9 травня.

А український секретар РНБО Олексій Данилов звернув увагу на те, що військовий парад у Москві на честь дня перемоги цього року був найкоротшим за останні 80 років.