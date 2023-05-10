До закінчення слідства: Польща вилучила з рахунків посольства РФ майже $1,2 млн

За даними журналістів, вилучені кошти могли використовуватися для фінансування терористичних дій чи відмивання грошей.

Польська прокуратура конфіскувала майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торгового представництва у Польщі. Гроші було вилучено у рамках розслідування справи про фінансові порушення. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Як повідомляють журналісти, минулого року польська прокуратура заблокувала майже 5 мільйонів злотих, що становить близько 1,2 мільйона доларів, на банківських рахунках посольства Росії. Це було пов'язано зі спробою переведення в готівку великої суми грошей з рахунку дипломатичного представництва РФ в одному з польських банків відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами прокуратури, гроші на банківських рахунках російських дипломатичних представництв можуть бути використані для фінансування терористичних дій або відмивання грошей. Однак було ухвалено рішення блокувати рахунки лише на один рік.

За даними журналістів, наприкінці квітня прокуратура рахувала гроші, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торговельного представництва, речовими доказами та перевела їх на свій рахунок.

У той же час, посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв не спробував оскаржити це рішення.

"Таким чином, гроші, близько 5 мільйонів злотих, залишаться на рахунку прокуратури до закінчення слідства", — додає Rzeczpospolita.

Нагадаємо, що 23 березня стало відомо, що у Росії планують переглянути розмір оподаткування нафтових компаній для збільшення державних доходів за рахунок отримання більшої частки продажу сирої нафти. Справа в тому, що її вартість часто перевищує "стелю", встановлену країнами G7