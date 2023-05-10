Подали до суду на McDonald's: сім'я стверджує, що гарячий нагетс ошпарив дівчинці ногу

Під час судового засідання Філана Холмс розповіла присутнім, що її маленька дочка отримала сильні опіки на ногах, коли впустила на себе дуже гарячий нагетс. Батьки дівчинки вимагають компенсацію у розмірі понад 15 000 доларів.

Сімейна пара з міста Броварда, штат Флорида (США), подала до суду на компанію McDonald's та її місцевого покупця франшизи, стверджуючи, що мережа ресторанів швидкого харчування подає одну зі своїх найпопулярніших страв занадто гарячою, внаслідок чого їхня маленька дочка отримала опік з рубцями. Про це пише Local10.

Згідно з позовом, 21 серпня 2019 року Філана Холмс зайшла до кафе McDonald's за адресою 7600 NW 57th St. у Тамараку і замовила для своєї тоді ще чотирирічної дочки хеппі-міл з порцією чікен макнагетс усередині.

Холмс показала в досудовому інтерв'ю, що дівчинка впустила нагетс собі на коліна, який застряг між її стегном та ременем безпеки автомобіля.

"Чікен Макнагетс усередині цього хеппі-міл був необґрунтовано і небезпечно гарячим... і викликав опік шкіри та плоті навколо стегон жертви", — йдеться в позові.

Опіки залишили дівчинку "спотвореною та зі шрамами", стверджується в позові.

Філана Холмс, мама постраждалої дівчинки Фото: The Seattle Times

"Інколи вона дивиться на шрам і називає його своїм курячим нагетсом", — сказав батько дівчинки, Умберто Карабалло Естевес, у досудових свідченнях.

У позові стверджується, що компанії подавали їжу, яка через температуру була "непридатною для обробки людиною, не кажучи вже про вживання".

Адвокати батьків підтвердили ці твердження у вівторок, 9 травня. Батьки дівчинки вимагають відшкодування збитків у розмірі понад 15 000 доларів.

"Якщо це можна запобігти, то про це можна попередити. Ви повинні попередити когось про це. Якщо ви цього не робите, то несете відповідальність", — сказав Джордан Редавід, який представляє інтереси сім'ї потерпілої дитини.

Видання зазначає, що McDonald's та франчайзі Upchurch Foods заперечують свою провину.

Раніше Фокус писав, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's і став улюбленцем відвідувачів. Деріл Холмс провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.

Також повідомлялося, що дві 10-річні дитини працювали в McDonald's без зарплати. За даними Міністерства праці США, двоє дітей готували та роздавали замовлення на їжу, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.