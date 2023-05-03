Занудьгував удома: 72-річний чоловік пішов працювати у McDonald's, і став улюбленцем відвідувачів

Деріл Голмс розповів, що завжди любив працювати, і йому було важко змиритися з виходом на пенсію, тому що йому не було чим зайнятися у вільний час. Чоловік провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.

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72-річний Деріл Голмс з Австралії, який вийшов на пенсію, вирішив влаштуватися на роботу до місцевого McDonald's, оскільки йому "набридло" сидіти вдома. Чоловік став найулюбленішим співробітником серед відвідувачів. Про це розповідає The Mirror.

До виходу на пенсію шість років тому австралієць працював у секторі роботи з інвалідами, але провів удома лише один день, перш ніж зрозумів, що не хоче стирчати "перед телевізором" цілими днями без діла.

Пенсіонер влаштувався на роботу в місцевий McDonald's на північ від Сіднея, де працює менеджером по роботі з клієнтами та проводить свої дні, вітаючи клієнтів і допомагаючи їм користуватися кіосками самообслуговування.

Я граю в гольф все своє життя, і мені завжди подобалося працювати. Моя дружина все ще працювала, і їй залишалося працювати ще кілька років, тому я не збирався сидіти склавши руки. Я збирався піти й знайти щось, що я міг би застосувати на практиці та разом з тим отримати від цього задоволення", — розповів Деріл, виступаючи на сіднейській радіостанції 2GB.

Чоловік працює в McDonald's вже шість років і є одним із найстаріших австралійських співробітників мережі ресторанів швидкого харчування Фото: NBN News

Чоловік працює в McDonald's вже шість років і є одним із найстаріших австралійських співробітників мережі ресторанів швидкого харчування. Він любить передавати свої знання молодим колегам.

"Я просто говорю про те, як важливо отримувати задоволення від того, що ти робиш, вчитися цьому і бути впевненим, що у важкі часи їм є з ким поговорити, я для них як дідусь", — пояснив він.

Австралієць назвав людей, з якими він працює, дивовижними, і сказав, що почувається частиною згуртованої команди. Одна з його улюблених частин роботи — це щорічні акції "Макдональдс Монополія", коли він перевдягається в талісман настільної гри.

Видання зазначає, що насправді Деріл так любить свою роботу, що не виключає, що працюватиме у ресторані швидкого харчування до 80 років.

Раніше Фокус писав, що чоловік показав, як карав людей, які псували його газон. Томас Лайонс опублікував у TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його галявину. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.

Також раніше повідомлялося, що "кіт-грабіжник" на прізвисько Гаррі за останні чотири роки стягнув речей на сотні фунтів стерлінгів, а його господиня, Донна Хібберт тепер намагається повернути їх законним власникам.