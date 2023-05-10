Виробляли малокаліберні боєприпаси: на заводі у Швеції пролунав вибух

Причину вибуху встановлюють. Є постраждалий із серйозними травмами – його госпіталізували.

У шведському місті Карлсборг на території заводу з виробництва боєприпасів пролунав вибух. Про це повідомляє місцевий телеканал SVT 10 травня.

За інформацією від екстрених служб, лише одна людина постраждала, яка і знаходилася недалеко від місця вибуху наодинці. Чоловiк отримав серйозні травми та був екстрено госпіталізований до лікарні.

"Ризики подальших вибухів немає, перевірено, що в приміщенні нічого не горить. Наразі нехрозуміло, наскільки сильним був вибух і що його викликало", — йдеться у повідомленні.

Інцидент кваліфікують як нещасний випадок. Співробітники правоохоронних органів продовжують розслідування, проте вони не можуть зайти на об'єкт, доки не буде проведено повну оцінку безпеки.

Представник Nammo Фредрік Тангераас у виданні AP заявив, що оцінка над ситуацією продовжується, екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці вибуху.

Заводом керує виробник оборонної продукції Nammo, розташований у Норвегії. На сайті говориться, що на підприємстві в Карлсборзі працює приблизно 130 осіб, і воно виробляє "малокаліберні боєприпаси для штурмових гвинтівок та іншої легкої зброї, у тому числі бронебійні та нетоксичні/безсвинцеві боєприпаси".

Нагадаємо, 10 травня в Узбекистані пролунав потужний вибух на газовій станції, який пошкодив транспортні засоби та травмував одну людину. За даними МНС, вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу.

6 травня повідомлялося, що в РФ спалахнули склади з порохом через лісову пожежу. У зв'язку з цим влада почала готувати населення до вимушеної евакуації.