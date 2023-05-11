У Казахстані заарештували активіста після акції з унітазом біля пам'ятника Жукову (фото)

За інформацією журналістів, Жаннат Ахмедьяров абсолютно не планував влаштовувати провокацію, проте згодом побачив, що президент його країни Касим-Жомарт Токаєв поїхав до Москви на військовий парад. Рішення суду він має намір оскаржити.

Жителя Уральська в Казахстані Жанната Ахмедьярова, який приніс до пам'ятника маршала Жукова унітаз і влаштував акцію протесту, заарештували на 10 діб. Про це повідомляє видання "Радіо Азаттик" 10 травня.

За інформацією журналістів, адміністративний суд Уральська відправив під арешт 53-річного чоловіка, який вирішив підтримати Україну та виставив поряд із бюстом радянського маршала унітаз.

Жаннат Ахмедьяров зазначив, що абсолютно не згоден із таким рішенням і збирається його оскаржити. Примітно, що суд розпочався лише через три години після того, як сталося затримання у місцевому парку.

Тоді правоохоронці запевнили, що до відділення поліції потрібно проїхати для з'ясування обставин, проте потім буде розглянуто питання про порушення адміністративного провадження.

"Перед затриманням активіста пресслужба департаменту поліції Західно-Казахстанської області вранці 10 травня поширила повідомлення про те, що "вирішується питання про притягнення Ахмедьярова Ж. до адміністративної відповідальності за статтею "Дрібне хуліганство", — йдеться у повідомленні.

Унітаз біля пам'ятника Жукову: що відомо

На День Перемоги, 9 травня, Жаннат Ахмедьяров як протест приніс до пам'ятника маршала Жукова "трофейний" унітаз. Таким чином він хотів продемонструвати, як ставиться до російської армії, а також до президента РФ Володимира Путіна. Окремо варто зазначити, що він мав із собою шапку з гербом України.

За його словами, унітаз став одним із символів війни. Справа в тому, що після Другої світової, у 1946 році під час обшуку у радянського маршала Жукова знайшли понад сорок унітазів, які були привезені з Німеччини. Також під час війни в Україні російські окупанти вивозили все з будинків мирних жителів, і унітази також не були винятком.

"Я акцію не планував… а тут з'ясовується в останній момент, що поїхав (до Москви, — ред.) наш президент. І мені так стало соромно за дії президента, а тут так склалося… Я вирішив провести акцію. Знайшов унітаз, поїхав до пам'ятника Жукова і поставив туди унітаз, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня в Москві проходив військовий парад на честь 9 травня. На Червоній площі до президента РФ Володимира Путіна приєдналися лідери Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.