"Дитяча автономія": сімейна пара не планує вчити читати та писати своїх дітей (фото)

Адель і Метт Алени не довіряють системам охорони здоров'я та освіти, тому дозволили своїм дітям робити свій власний вибір із самого раннього віку.

39-річні Адель і Метт Алени, які живуть у Брайтоні, Великобританія, виховують своїх трьох дітей у дусі "дитячої автономії", дозволяючи їм самим визначати навчальний план, час відходу до сну, меню та список справ. Про це розповідає New York Post.

Сімейна пара повністю приймає нетрадиційний стиль виховання, який відповідає їх навичкам ощадливого та природного способу життя.

"Ми почали вести природний спосіб життя ще до народження дітей, тож це стало звичайним розвитком, який продовжився і почав впливати на всі наші рішення після моєї вагітності", — сказала Адель.

Батьки, яким по 39 років, не довіряють системам охорони здоров'я та освіти та дозволили своїм дітям — Уліссу, 12 років, Остарі, 8 років, та Каю, 4 роки — робити свій власний вибір із самого раннього віку.

"Ми не робили щеплень нашим дітям, що, як кажуть люди, жорстоко з нашого боку, і ми не користуємося системою охорони здоров'я. Натомість ми використовуємо натуральні та рослинні засоби", — розповіла мати трьох дітей.

Сімейна пара повністю приймає нетрадиційний стиль виховання Фото: немецкий дог

Усі її діти перебували на грудному вигодовуванні щонайменше до трьох років, що, на думку батьків, дало їм хороший здоровий фундамент, який з роками буде лише міцнішим.

"Ми також не використовуємо систему освіти. Це означає, що вони повинні виявити інтерес до чогось, щоб ми вивчали це разом з ними, замість того, щоб наслідувати навчальний план і говорити їм, чому вони повинні навчитися", — додала Адель.

Вона сказала, що пара вірить в "автономію дітей" і в те, що вони можуть самі керувати своїм життям, робити свій вибір. Алени не вважають, що батьки повинні вирішувати, що робити їх дітям, і натомість дозволяють своїм знайти те, що зробить їх щасливими.

Остара виявила інтерес до шиття Фото: немецкий дог

Адель заявила, що вона вже побачила переваги практики своєї сім'ї. Її дочка Остара виявила інтерес до шиття, тому вона відточує цю навичку, а її старший син, Улісс, зараз виявляє пристрасть до тварин та комп'ютерів.

"Ми просто слідуємо їх вибору. Якщо вони хочуть займатися в гуртку і спробувати себе в новій групі, ми просто надаємо їм таку можливість. Нашому синові було 10 років, коли він почав виявляти інтерес до читання та письма. Він просто взяв ручку та папір та сам себе навчив. Його не турбувало, що ми його вчимо. Оскільки діти не навчаються у класі, на них не тиснуть, щоб вони зробили певні речі до певного віку", — каже Адель.

Сімейна пара впевнена, що їхні діти отримають усе, що їм потрібно знати

Британка впевнена, що її діти матимуть усе, що їм потрібно знати. Однак люди панічно бояться її методів виховання, тому що вона не змушує своїх дітей вчитися читати та писати. У сім'ї не люблять будильники, готують, коли діти голодні, і активно заохочують до участі у домашніх справах, але не вимагають цього.

"У нас немає жодних обмежень у чомусь. Однак у нас є взаємні угоди про повагу, наприклад, не бути надто гучними, коли хтось спить", — поділилася Адель.

Сім'я ділиться інформацією про свій унікальний спосіб життя в Instagram та YouTube.

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