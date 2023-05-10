Більше ніякого посуду: жінка годує 12 своїх дітей у басейні (відео)

Алісію Догерті з 12 дітьми назвали "геніальною" після того, як вона приготувала обід для своїх дітей у басейні, щоб заощадити час та сили на миття посуду.

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42-річна Алісія Догерті з Нью-Йорка, США, здобула широку популярність після того, як подала своїм 12 дітям обід у 135-літровому басейні, щоб не витрачати годинник на миття посуду. Про це пише New York Post.

Маму з 12 дітьми назвали "геніальною" після того, як вона приготувала обід для своїх дітей у басейні, щоб заощадити час та сили на миття посуду.

"Закусочна дошка була оновлена до #NachoPool для Сінко де Майо. Вечірка у басейні "Начо" для моїх 12 дітей", — підписала відео американка відео в TikTok, яке зібрало понад 1,9 мільйона переглядів.

На відео Доерті, яка разом із 44-річним чоловіком Джошем виховує змішану сім'ю, що складається з біологічних та прийомних дітей віком від 4 до 17 років, готує закуску у блакитному басейні, який зазвичай використовується для купання немовлят.

Спочатку жінка висипає в посудину 10 пакетів чипсів тортилья, потім додає яловичий фарш, плавлений сир, листя салату, оливки, помідори, тертий сир і соус.

"Ось як створюються спогади. Приголомшлива робота. Мама", — коментуючи ідею жінки, написав один із користувачів соцмережі.

Короткий ролик закінчувався тим, що члени її сім'ї підходили до величезної миски з чипсами та копалися в ній без тарілок, посуду та серветок.

"Моя мама назвала б це розпустою. Я у ледве стримую себе від огиди", — написав один незадоволений користувач.

Проте шанувальники нетрадиційної страви Доерті аплодували її творчому підходу до її приготування.

"Маєш 12 дітей — годуй їх із корита. Логічно", — пожартував один із глядачів.

Раніше Фокус писав, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.

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